Franck Tortiller & Quatuor Debussy « Cépage(s) »

Le vibraphoniste et le quatuor à cordes interprètent une série de compositions créées en collaboration avec un vigneron, pour les bienfaits du vin et de ceux qui le dégustent.

Fils de vigneron, Franck Tortiller entretient une relation particulière avec la culture vinicole. En 2017, en trio avec Simon Goubert et Jean-Philippe Viret, il avait ainsi présenté le spectacle « La Matière du monde » sur des photographies de Roberto Petronino qui montraient les gestes et les visages de ceux qui font le vin, et les terroirs qu’ils travaillent. Avec « Cepage(s) », c’est un peu le même ouvrage qu’il poursuit, dans un contexte différent. Ce projet est né de la rencontre avec le vigneron mélomane Raphael Pommier (domaine de Cousignac, en Ardèche, partagé entre AOC Côtes du Vivarais et Côtes du Rhône). Lequel est persuadé que, si elle a une influence sur les hommes, la musique ne peut qu’être bénéfique à ses breuvages. Aussi a-t-il installé devant ses cuves, en phase de vinification, un système de diffusion qui a bercé ses cépages aux sons de la musique composée par Franck Tortiller !

Inspiré des cépages

Loin de son berceau bourguignon, ce dernier s’est inspiré de ces cépages, dont certains rares — bourboulenc, grenache, syrah, carignan, cinsault, Enfant trouvé, etc. — pour composer une série de pièces pour vibraphone improvisateur et quatuor à cordes, en l’occurrence le quatuor Debussy avec lequel il collabore depuis plusieurs années. Il dédie aussi une valse à Lalou Bize-Leroy, copropriétaire du domaine de la Romanée-Conti de 1974 à 1992, dont il rapproche la forme des vignes non taillées, enroulées en tresse, du Jardin féérique de Maurice Ravel. Entre jazz et classique, Tortiller explore ainsi toutes sortes de correspondances subjectives, traductions synesthésiques de son expérience sensorielle des vins de Pommier : l’entrelacs des cordes, les contrechants, les séquences improvisées, le contraste entre le métal du vibraphone et le crin des cordes, les développements mélodiques servent son ode vinicole… Ou quand la musique de chambre devient musique de chais.

Vincent Bessières