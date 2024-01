Carte blanche à Oxmo Puccino

Trois jours consacrés à Oxmo Puccino, qui revient sur scène après quatre ans d’absence.

À l’heure de fêter son demi-siècle, quoi de mieux que de le faire sur scène à quelques rues de son lieu de naissance… Avec ses musiciens historiques, Oxmo Puccino revisitera l’ensemble de sa discographie, du collectif de ses débuts Time Bomb à La Nuit du Réveil, paru en 2019. Mais au-delà de ses propres mots, cette carte blanche offerte au Black Mafioso sera l’occasion de célébrer l’esprit de famille. Vendredi soir, il sera le maître de cérémonie pour quatre artistes émergents : EDGE, Jarod, Leys et 404Billy. Le lendemain, il réunira un casting XXL lors de la première adaptation en concert de Bâtiment B., notamment Fianso, Sofiane Pamart, Lino, Jok’Air, B.B. Jacques, K-Reen, Jäde. Et le dimanche, après La Relève, un spectacle qui revient sur toute la culture hip-hop avec pour metteur en sons D’ de Kabal, Oxmo prendra le micro, pour un concert en trois actes et nombre de surprises, qui conviera toutes les musiques qu’il a pu traverser depuis plus de vingt-cinq ans.

Jacques Denis