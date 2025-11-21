Pour sa 17ème édition, le Festival Impatience offre une sélection de neuf créations émergentes où les femmes, les étrangers et les invisibles de nos sociétés ont la parole.

Depuis sa création, le Festival Impatience a aidé à la révélation de bien des artistes désormais importants dans notre paysage théâtral. De Thomas Jolly en 2009 à Clémentine Colpin en 2024, en passant par des auteurs et metteurs en scènes tels que Julie Deliquet, Chloé Dabert, Lisa Guez, Yuval Rozman, Tamara Al Saadi ou encore Élise Chatauret, cet événement dédié au théâtre émergent a récompensé des noms et des esthétiques qui nous sont aujourd’hui bien connus. Présidé par l’autrice, metteuse en scène, réalisatrice et directrice du Théâtre National de Strasbourg Caroline Guiela Nguyen, le jury de la 17ème édition du festival aura à trancher entre neuf créations fort prometteuses. Invité à découvrir toutes ces propositions dans six théâtres différents de Paris et d’Île-de-France – le CentQuatre-Paris, le Théâtre 13, le Jeune Théâtre National, le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, Les Plateaux Sauvages et la MAC de Créteil –, le spectateur hume les directions multiples que prend la jeune création.

Émergence égale urgence

Les jeunes équipes au programme d’Impatience 2025 se consacrent pour beaucoup à des combats majeurs de l’époque ainsi qu’à des voix encore trop silenciées. Les luttes féministes sont au cœur de l’édition. Dans The Aborrrtion Ship, Mathilde Wind documente le quotidien d’une gynécologue-obstétrique d’un hôpital public, tandis qu’avec Noue le Club-e Sensible partage des histoires vraies d’amitiés au féminin. Après son ombre de Pierre Marescaux aborde quant à lui le féminin sous l’angle des dangers qui le menacent. Ma nuit à Beyrouth de Mona El Yafi et Erdal est parti traitent la question de l’exil. L’écologie s’invite dans l’agenda avec la fable urbaine d’Amel Benaïssa, JARDIN, à un moment donné je me suis sentie concernée. C’est pour sa part dans les terrifiantes contrées du virtuel et de ses dérives complotistes que nous mène Alice Gozlan avec Chroniques d’une exploratrice, quand Julien Lewkowicz nous plonge avec Ce soir j’ai de la fièvre dans une aventure radiophonique sur Fréquence Gaie au temps des années Sida. Avec Le Mal du hérisson du collectif Greta Koetz enfin, c’est du côté de personnes atteintes d’une étrange maladie qu’Impatience emmène notre curiosité, et notre soif d’utopie.

Anaïs Heluin