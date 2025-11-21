Pour fêter sa victoire à un concours de tragédie, Agathon réunit ses amis pour discourir ensemble de la nature d’Eros. Nicolas Liautard et Magalie Nadaud installent leur symposium à La Tempête.

Dans le Phédon, Socrate fait sortir les femmes pour s’épargner les cris qu’elles ont coutume de pousser. Serait-ce que la philosophie est affaire d’hommes ? Pas sûr, car, dans Le Banquet, Socrate avoue qu’il doit sa connaissance de la nature de l’amour à la prêtresse Diotime de Mantinée. C’est elle qui lui a appris qu’Eros était fils d’Expédient et de Pauvreté, et qu’il était avide comme sa mère et, à l’instar de son père, ardent et rusé, passant son temps à philosopher. Nicolas Liautard et Magalie Nadaud choisissent des comédiennes et un seul comédien pour incarner les personnages du Banquet : Sarah Brannens est Socrate, Jade Fortineau, Agathon, Maïa Foucault, Aristophane, Célia Rosich, Apollodore, Aristodème et Pausanias, et Emilien Diard-Detoeuf joue Alcibiade. Mahdokht Karampour raconte et joue du santour basse, rappelant ainsi que les symposiums antiques mêlaient les arts dans le cratère du plaisir.

Des idées et du vin

« Qui d’Agathon, Pausanias, Aristophane, Aristodème et Socrate fera le plus bel éloge de l’amour ? D’un côté Aphrodite Céleste, de l’autre Aphrodite Vulgaire. Entre les deux amours, lequel louer, celui des corps ou des beaux esprits ? Et si l’amour nous ramène à notre nature primitive, la vie consiste-t-elle alors à retrouver l’unité perdue ? L’essence de l’amour réside-t-elle dans le désir d’éternité ? » Nicolas Liautard et Magalie Nadaud reprennent ces questions posées il y a vingt-cinq siècles et qui « vibrent au présent ». « Nous croyons ce texte nécessaire alors que la dimension spirituelle est aujourd’hui absente des scènes, tandis que notre besoin de spiritualité, lui, est immense : ce texte comporte de quoi arracher notre époque au matérialisme qui l’englue. » dit Nicolas Liautard, qui poursuit, dans ce nouveau spectacle avec Magalie Nadaud, leur archéologie de l’idéalisme.

