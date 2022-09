Fabrice Mazliah danse Forsythe au cœur des Nymphéas

Longtemps interprète de William Forsythe, Fabrice Mazliah puise dans son répertoire pour créer une performance à ne pas manquer dans la salle des Nymphéas.

Interprète du Ballet de Francfort puis de la Forsythe Company de sa création à sa clôture, Fabrice Mazliah connaît mieux que personne le répertoire du maître néoclassique. Alors que le Ballet de Lyon lui a récemment commandé une pièce pour répondre aux remarquables Quintett et One Flat Thing, reproduced dans un triple bill consacré au génie américain, il arrive aujourd’hui au Musée de l’Orangerie en tant que danseur avec un Programme Forsythe que l’on imagine forcément de toute beauté. Puisant des extraits dans le répertoire, « il revisite ce patrimoine dansé d’une façon unique et sous forme d’improvisations, l’une des bases fondamentales du travail de Forsythe ». Ou quand un fantastique interprète et un chorégraphe d’exception rencontrent une œuvre picturale magistrale.

Delphine Baffour