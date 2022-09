Roméo et Juliette Suite de Benjamin Millepied

Benjamin Millepied livre une version de Roméo et Juliette aussi classique dans son vocabulaire que moderne dans sa forme.

Un tapis de danse rouge se détache dans l’immensité du plateau de la Seine Musicale dénudé jusqu’à l’os. Pendant plus d’une heure, seize danseurs du L.A. Dance Project s’y succèdent, le plus souvent pour des solos, duos ou trios élégants, enlevés et très académiques. Grands sauts aériens, impeccables petites batteries, tout y est et est savamment exécuté. Les scènes légères alternent avec les moments dramatiques comme le voulait Shakespeare (mention spéciale pour Shu Kinouchi qui en plus d’être un danseur admirable campe un Mercutio facétieux à souhait).

Une version cinématographique

Mais Benjamin Millepied, dont on découvrira bientôt la version de Carmen en salle, lorgne depuis longtemps vers le cinéma. Son Roméo et Juliette Suite est aussi filmé en direct, caméra à l’épaule, et retransmis sur un large écran qui surplombe la scène. On suit les aventures tragiques de Roméo et Juliette (deux hommes ce samedi soir, il existe trois distributions qui dansent en alternance) dans différents espaces de la Seine Musicale. Le contraste entre le tumulte d’un bal underground filmé dans les coulisses et la candeur de la rencontre des deux héros sur scène, mais surtout leur échappée vers le parvis, la ville vibrant dans la nuit autour d’eux, alors que leur émoi éclate dans un plan serré d’une très grande beauté suffisent à valider ce parti pris. Un regret toutefois, avoir autant resserré l’intrigue nuit à sa lisibilité et fait que les personnages manquent un peu de chair, si ce n’est dans un tableau final déchirant.

Delphine Baffour