« Lacrima », une fresque dramatique de Caroline Guiela Nguyen

Entrecroisant diverses voix, qui se déploient dans diverses villes de la planète, Lacrima imagine les déséquilibres d’existences qui se heurtent aux effractions du monde professionnel. Une fresque dramatique de Caroline Guiela Nguyen qui donne à réfléchir les contraintes et les exigences du capitalisme contemporain.

Lacrima. Comme les larmes. Mais aussi comme la sueur. Comme le sang. Comme les vies entières passées à travailler de la façon la plus appliquée, dans un silence et une concentration absolus, par des petites mains au savoir-faire inestimable. Cela, au risque de devenir un jour aveugle, d’oublier ponctuellement de respirer et ainsi, année après année, de développer des troubles cardiaques. Ces vies de couturières, de dentellières, de brodeurs, l’autrice et metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen les a placées au cœur de sa dernière création qui — de Paris à Mumbai, en passant par Alençon — nous raconte l’histoire d’une robe de mariée et de son voile. Une tenue d’exception puisqu’elle sera portée, dans un futur proche, par une princesse d’Angleterre. Après Élizabeth II, après Lady Diana, après Kate Middleton, cette fiancée fictive entrera dans l’Abbaye de Westminster pour dire « I do ». Elle sera alors scrutée par le monde entier, ainsi que sa robe, dont le dessin et les modalités de fabrication sont régis par un contrat de confidentialité digne d’un secret d’état. Également par un contrat éthique, les entreprises choisies pour réaliser la parure royale devant s’engager à respecter des normes sociales, sanitaires et écologiques drastiques.

Des sentiments sans sentimentalité

La nouvelle directrice du Théâtre national de Strasbourg aime les histoires ancrées dans notre époque. Les histoires qui éclairent les réalités individuelles et politiques de nos sociétés multiculturelles. Les histoires sensibles, accessibles au plus grand nombre, à partir desquelles elle donne corps à un théâtre généreusement populaire. Lacrima est l’une de ces histoires-là. Nourrie d’émotions et de sentiments, cette mise en lumière des déflagrations intimes que peuvent provoquer certaines situations professionnelles ne tombe pourtant ni dans la sentimentalité, ni dans le pathos. On suit l’avancée de cette fable comme on suivrait une série. La similitude est assumée. On voyage d’une ville à une autre. On regarde des femmes et des hommes travailler, communiquer, à travers des écrans ou au sein d’un atelier de haute couture. Tout cela pourrait paraître parfois un peu descriptif, si une profondeur humaine n’imprégnait cet univers théâtral. Une profondeur et une vérité. Le grand talent de Caroline Guiela Nguyen est de pointer du doigt des dilemmes qui échappent aux raisonnements binaires. Sans porter de jugement, sans visée morale, elle laisse les spectatrices et spectateurs libres de penser. S’exprimant en français, en anglais, en tamoul ou en langue des signes française, les interprètes (professionnels et amateurs) de Lacrima nous touchent jusque dans leurs maladresses. Ils incarnent avec une sincérité poignante les lignes de failles de nos enfermements.

Manuel Piolat Soleymat