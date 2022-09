Elizabeth Czerczuk présente « Aujourd’hui, c’est mon anniversaire » d’Après Tadeusz Kantor

Après Stanisław Ignacy Witkiewicz en 2020 (Dementia Tremens) et Witold Gombrowicz (Yvona) en 2019, c’est vers un autre grand artiste polonais que se tourne Elizabeth Czerczuk pour sa nouvelle création. La comédienne et metteuse en scène rend hommage à Tadeusz Kantor en s’emparant de sa dernière œuvre : Aujourd’hui, c’est mon anniversaire.

Le 8 décembre 1990, Tadeusz Kantor disparaissait brutalement à l’âge de 75 ans, à Cracovie, alors qu’il travaillait aux répétitions de ce qui restera son dernier spectacle : Aujourd’hui, c’est mon anniversaire (l’œuvre fut créée à Toulouse, au Théâtre Garonne, le 10 janvier 1991). C’est de cette pièce posthume dont s’inspire Elizabeth Czerczuk pour son nouveau spectacle, au sein du théâtre qu’elle dirige à Paris, dans le XIIème arrondissement. Après une première étape de création révélée en mai dernier, consistant en une lecture chorégraphique de la pièce, après une présentation de différents fragments de son spectacle en juin, l’artiste d’origine polonaise finalise son processus de travail en dévoilant sa vision de l’œuvre de Kantor le 15 octobre, accompagnée par une troupe de vingt danseurs et comédiens, ainsi que par un quatuor de musiciens. Comme chacune de ses mises en scène, cette nouvelle version d’Aujourd’hui, c’est mon anniversaire a pour ambition de plonger dans l’intériorité des interprètes pour convoquer et transmettre une vérité de l’être, une forme de « puissance vitale ».

Un théâtre qui « radicalise l’expression »

Fidèle à l’art théâtral total qu’elle défend depuis de nombreuses années, d’abord au Théâtre Laboratoire Elizabeth Czerczuk, puis au T.E.C. (Théâtre Elizabeth Czerczuk), lieu singulier qu’elle a fondé en 2017, la comédienne et metteuse en scène souhaite ici « stimuler l’ensemble du processus intellectuel et créatif » initié par Kantor, il y a 22 ans. Cela, à travers des moyens d’expression qui lui sont propres. « Dans l’approche de Kantor, explique Elizabeth Czerczuk, la parole, la scénographie et l’orchestration sont des éléments indépendants. Certes, ils collaborent. Alors que [mon] théâtre radicalise l’expression, mène à l’incarnation totale de tous les éléments. » Faits de tableaux et d’images destinés « à susciter de fortes réactions émotionnelles chez le public », les spectacles multidisciplinaires de la créatrice cherchent à allier art dramatique, danse, musique, chant, arts plastiques…, pour faire surgir sur scène « l’émotion romantique de la sensibilité polonaise ».

