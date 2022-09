Lucie Berelowitsch met en scène « Vanish », un texte de Marie Dilasser

Dans Vanish, écrit par Marie Dilasser en réponse à une commande de Lucie Berelowitsch, un homme de cinquante ans quitte tout pour partir en mer. Le mystère de ce geste, l’énigme de cette traversée se laisse hélas submerger par une tempête de mots, de gestes, de musique.

À première vue, le plateau de Vanish ressemble à un gros chantier. Aucun bâtiment ne paraît pourtant justifier l’agitation des comédiens Rodolphe Poulain, Nadja Bourgeois et Guillaume Bachelé, qui semblent se livrer à quelques derniers préparatifs. Allant de l’un à l’autre des différents modules composant la scénographie réalisée par Hervé Cherblanc, ils nous en font découvrir l’étrange complexité. Sur une sorte d’échafaudage qui tient aussi du pont, et vaguement de la régie de théâtre, on noue des cordes comme si la vie en dépendait. Sur la tôle d’une autre installation hybride, une espèce de cabine surmontée d’un mât, on écrit à la craie des phrases poétiques où il est question de vitesse et de survie. Un drôle d’aquarium attend dans un coin que la rafale humaine qui se lève arrive jusqu’à lui. Ce décor évoquant à la fois plusieurs univers réels, éloignés les uns des autres, est un écrin prometteur pour l’histoire que Lucie Berelowitsch, directrice Du Préau – CDN de Vire et le comédien Rodolphe Poulain ont imaginé ensemble avant d’en confier l’écriture à Marie Dilasser : celle d’un homme de cinquante ans décidant de tout quitter pour partir en mer. Pour formuler et peut-être tenter de répondre à l’énigme de ce départ, la metteure en scène et ses coéquipiers convoquent plusieurs langages qui, à force de multiplier les pistes, peinent à en suivre une seule.

Le théâtre par gros temps

La première des tempêtes de Vanish sévit à l’endroit du récit : l’aventure maritime du personnage central – prénommé Rodolphe, de même que l’acteur qui l’incarne – déclenche l’apparition d’autres histoires, qui se développent en parallèle de la première. On assiste ainsi au parcours solitaire de l’épouse délaissée, incarnée par Nadja Bourgeois. On a aussi accès aux questions de son fils, encore enfant, auquel Guillaume Bachelé prête son corps d’adulte, qu’il utilise aussi à bien d’autres fins : pour accompagner au chant et à la musique la houleuse traversée de Rodolphe, et parfois pour s’en faire le narrateur. Portées par les trois comédiens toujours courant à des tâches qu’eux seuls comprennent, ces partitions se mêlent sans creuser un seul des sujets qu’elles abordent : l’attirance des hommes pour la mer, le rejet du monde moderne, des normes qu’il impose – notamment en matière de famille… Le journal de bord du navigateur, bientôt emporté par un phénomène météorologique non identifié, laisse régulièrement place à des monologues cadencés. La plupart des belles intentions initiales de Vanish sont balayées par ce déluge de formes. À commencer par le désir d’interroger les parallèles entre théâtre et navigation, dont nulle trace ne nous parvient.

Anaïs Heluin