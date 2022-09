De 18 mois à l’âge adulte, des spectacles traversent la forêt.

En octobre et novembre, le MAIF Social Club présente sept spectacles autour du thème de la forêt. Beaucoup sont à destination du jeune public, tous sont gratuits et présentés plusieurs fois par jour.

Tout commence avec une Nuit Blanche, le 1er octobre. Jade Duviquet et Cyril Casmèze présentent Ces autres qu’ont-ils à nous dire ?, recueil de performances zoomorphiques et musicales et de lectures inspirées des textes du philosophe Paul Shepard autour de la métamorphose, de l’hybridité et de la cohabitation des vivants. La soirée marque le jour de vernis-sage de l’exposition Le Chant des Forêts, qui donne à entendre les voix sylvestres. Le 8 octobre, la compagnie Zone franche présente Paranoid Paul (You stupid little dreamer) (à partir de 15 ans), qui interroge les violence invisibles des sociétés contemporaines, quelque part dans une zone périurbaine, à l’orée des bois. Le 22 octobre, la compagnie du Singe debout présente une « conférence dérapante », Peut-on tous les sauver ? Penser la 6e extinction (à partir de 10 ans), pour inciter joyeusement à la préservation de la biodiversité.

Par-delà nature et culture

Du 25 au 29 octobre, Xavier Le Roy invite à entrer dans l’espace d’Untitled 2012 (à partir de 12 ans) et met en scène, dans l’obscurité, deux êtres masqués au physique similaire : une exploration originale de la figure humaine, à mener à sa guise. Du 3 au 5 novembre, la compagnie La Balbutie présente Pleine Lune (à partir de 7 ans) : placés au centre du dispositif électroacoustique, les yeux bandés, les spectateurs traversent une forêt, du crépuscule à l’aurore et participent, en chemin, à une veillée incantatoire. Le 17 novembre, on retrouve la compagnie du Singe Debout pour L’Ours à bras le corps (à partir de 10 ans), qui interroge notre rapport à cet animal, du terrible prédateur initial au nounours domestiqué. Enfin, le 19 novembre, la compagnie La Libentère présente Petits papiers dansés, pour découvrir une danse avec petits rouleaux, longues feuilles de kraft blanc et pétales de papier de soie, qui éveille l’imaginaire et les sensations à partir de 18 mois.

Catherine Robert