Festival le Mois Kréyol, une programmation variée autour des cultures créoles et afro-descendantes

Partout en France, en métropole et outre-mer, le Mois Kréyol propose une programmation variée mariant les genres, les styles et les arts autour des cultures créoles et afro-descendantes.

Créé en 2017, le Mois Kréyol est une manifestation ambitieuse et polymorphe visant, selon les mots de sa directrice artistique, Chantal Loïal, à « développer la visibilité et le rayonnement d’artistes d’outre-mer en les accompagnant dans la promotion et la diffusion de leur projet grâce à des partenariats de grande envergure, qui fédèrent des lieux de programmation autour de propositions artistiques, impliquant des publics, des associations, des lieux et des festivals ». Neuf ans plus tard, ce festival en pleine expansion a trouvé sa place dans le paysage culturel français. L’édition 2025, intitulée « Au-delà des mers au pluri’L », « valorise le lien que constituent les mers et les océans, voix maritimes, qui nous relient les uns aux autres et permettent la découverte nos cultures respectives issues de nos histoires singulières », ajoute Chantal Loïal. En Ile-de-France, dans le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, le Grand Est et entre Avignon et Marseille, mais aussi en Guyane, en Guadeloupe et à la Martinique, le Mois Kréyol mêle découverte et convivialité.

Le métissage, riche d’inattendu

Cette nouvelle édition est l’occasion de saluer les cinquante ans de la mort de Joséphine Baker avec trois spectacles : Conversations avec Joséphine, écrit et mise en scène par Maroussia Pourpoint, Freda de la compagnie Pleureuse de Feu de Kaïnana Ramadani et Azani V. Ebengou, et J2B de la compagnie Difé Kako, dirigée par Chantal Loïal. La danse croise le conte, la musique rencontre le théâtre ; des spectacles pluridisciplinaires, des films, des expositions et des ateliers scandent la manifestation, avec, le 1er novembre, un rendez-vous exceptionnel avec la légende congolaise Kanda Bongo Man, reflet de la richesse des diasporas africaines. Identité et héritage, intérêt pour l’autre et souci écologique, humour et poésie, héritage et transmission : les thèmes sont aussi nombreux que les partenaires qui accueillent ces spectacles pour un « Tout-monde » joyeux et partageur. « Pourquoi une nation ne pourrait pas être constituée d’ensembles de cultures qui sont en relation, sans s’éteindre ni se diluer ? » demandait Edouard Glissant. Le Mois Kréyol prouve que le rhizome vivace offre un avenir nourrissant, fécond, dynamique et ouvert au spectacle vivant.

Catherine Robert