Du temps où ma mère racontait d’Ali Chahrour

Du temps où ma mère racontait est le deuxième volet d’une trilogie sur l’amour qui rassemble plusieurs histoires entre mère et fils. Ali Chahrour lève un pan de son histoire familiale, métaphore de la vie au Liban.

Dans quelles conditions avez-vous créé Du temps où ma mère racontait ?

Ali Chahrour : Nous avons commencé à le créer lors du soulèvement populaire consécutif à l’effondrement économique du Liban. Puis il y a eu le Covid 19. Il a été très difficile de créer dans ce contexte, la majeure partie du budget de production étant toujours bloquée à la banque. Et puis, il y a eu cette terrible explosion le 4 août 2020. Tous les lieux culturels ont été détruits, nous avons répété dans des appartements vides, juste pour arriver à finir cette pièce.

Est-ce un spectacle autobiographique ?

A.C. : C’est un spectacle très personnel car la référence principale est l’histoire de ma tante Fatmeh. En 2013, son fils Hassan est parti en Syrie pour refaire ses papiers et n’est jamais revenu. Elle a tenté l’impossible pour le retrouver, mais elle est décédée en 2019 sans le revoir. Cette mère à la recherche de son fils « porté disparu » est le thème principal du spectacle, dans un contexte social, politique, religieux compliqué, tel que nous le vivons au Liban. Et puis il y a Leïla, la cousine de mon père, dont le fils Abbas est allé s’entraîner en Syrie pour devenir combattant et martyr. Leïla a affronté le pouvoir de partis politiques et religieux pour récupérer son fils. Quant à moi, je suis allé le voir et lui ai dit, « soit tu viens danser sur scène avec ta mère, soit tu repars et tu meurs ». Aujourd’hui il danse avec nous. Le spectacle veut mettre en lumière ces histoires qui sont celles de milliers de mères à Beyrouth et dans le monde arabe. Ce sont des femmes puissantes, qui vivent souvent cachées dans les appartements, et remportent des victoires pour protéger leurs fils.

Comment passez-vous d’un tel récit à la chorégraphie ?

A.C. : J’étais vraiment intéressé par la présence d’Abbas, mais il avait été nourri aux clichés de la masculinité. Il a fallu briser ces stéréotypes. Aujourd’hui, son corps est transformé par la danse. Avec tous les performeurs de cette création, je travaille sans leur imposer de « chorégraphie ». Tous les mouvements sont inspirés par leur manière de bouger, par des gestes de la vie quotidienne et de danses de funérailles ou de mariages qu’ils connaissent. C’est un spectacle cru, brut. Nous racontons ces histoires de manière très directe, sans les enjoliver, sans éluder quoi que ce soit.

Il y a aussi une comédienne et des musiciens sur scène, comment interviennent-ils dans ce spectacle ?

A.C. : Je travaille avec une actrice et chanteuse syrienne, Hala Omran, et deux musiciens, Ali Hout et Abed Kobeissy de Two or The Dragon, qui font vivre cette histoire, lui donnent un son. Le matériau est une musique familiale de moments joyeux, des chants plus anciens de musique arabe qu’ils ont repris en les remixant. Ils ont reconstruit la mémoire de ces familles de disparus, comme les performeurs qui gardent vivante l’histoire de Fatmeh dont les protagonistes n’existent plus.

Propos recueillis par Agnès Izrine