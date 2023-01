Proposée à Poitiers dans le cadre des Rencontres d’hiver du Méta – Centre Dramatique National qui essaiment dans toute la ville, la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe réussit à exprimer l’amplitude ironique et la drôlerie désespérée du texte de Rasmus Lindberg.

Le jour cède la place à la nuit, le temps tourne, les jours, les mois et les années défilent de plus en plus vite… Attendue ou pas, la mort survient toujours à un moment ou un autre. Il se passe de drôles de choses dans cette pièce de l’auteur suédois Rasmus Lindberg, qui embarque une petite communauté humaine dans une étonnante aventure entre fantasmagorie et thriller, où fort heureusement une veine burlesque voire quasi grand-guignolesque déjoue le tragique. Désespérément drôles ou drôlement désespérées, les situations ne trouvent pas de résolution, les personnages demeurent insatisfaits, révélant autant une profonde solitude qu’un insatiable et inatteignable désir de l’autre. Il se dégage un véritable charme de cette mise en scène très habilement orchestrée, où tout fait sens. À l’image d’un monde indomptable et désorienté où la compassion a disparu, où les mots ont perdu leur sens, où les relations s’abîment, la scénographie en mouvement empêche tout repère, crée une multiplicité qui affole, et aussi une sorte d’atmosphère foraine où le surnaturel est possible. Sur le fil, évitant tous les écueils, les comédiens réussissent à trouver une juste tonalité et une juste distance, dans une énergie qui contre les faits.

Un conte joliment orchestré

Dans une irréalité crépusculaire, les personnages se télescopent plus qu’ils ne se rencontrent, au fil d’une partition textuelle ponctuée de flashbacks, de récurrences qui tonnent souvent comme des regrets. « Si seulement… » Le grand-père meurt subitement, sa femme Edith apprend qu’elle est malade, sa petite-fille Amanda tombe amoureuse du beau Herbert, ce qui enrage son petit-ami Kenny. Le bien-nommé Sunny, le chien d’Herbert, s’est échappé… « Vous n’auriez pas vu un chien passer en courant ? Assez moche en fait mais c’est la plus belle chose que j’aie. » Au cœur d’un présent sans espoir et dangereux, passé et futur s’imbriquent, et, le plus souvent, ça déraille. Que de maladresses, de ratages, d’indécision, de vulnérabilité… Et au cœur de ce ratage, surgissent çà et là des éclats d’une grande profondeur, des fulgurances saisissantes, d’invraisemblables possibles rêvés jusqu’à faire valdinguer la gravité dans un envol circassien. C’est très beau… La prometteuse Mathilde Viseux (Amanda), Etienne Bories (Kenny), Jean-Baptiste Szézot (Herbert), Etienne Kimes (Johann), Mathilde Panis (Edith), Ludovic Schoendoerffer (le Papa Pasteur) et Elsa Moulineau (Sofia) forment un ensemble bien accordé. Programmée dans le cadre des Rencontres d’Hiver du Méta, la pièce fait bien de garder le titre d’origine à l’allitération intraduisible (qui signifie Le jour où le chien nommé Jour est mort). Encore méconnu en France malgré quelques mises en scène, dont une signée par François Rancillac en 2014, Rasmus Lindberg trouve ici une traduction scénique très joliment maîtrisée, vive et envoûtante.

Agnès Santi