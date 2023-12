Pépite du Off 2021, captivant et stimulant du début à la fin, Fragments assemble des textes d’Hannah Arendt qui suscitent et célèbrent le désir de pensée. Avec Bérengère Warluzel, dans une mise en scène de Charles Berling.

C’est à Avignon que nous avons découvert cet excellent spectacle, qui fut l’une des pépites du Off 2021, et qui fort heureusement pour les artistes autant que pour les spectateurs poursuit sa route à La Scala. Arrimée aux mots de la philosophe Hannah Arendt, la pièce tout en mouvements et jubilations fait entendre sa pensée rigoureuse, d’une pertinence telle qu’elle semble répondre à notre actualité. Hautement réjouissante, la représentation célèbre la liberté de pensée autant que celle de créer, qui se tourne vers l’avenir à construire que représentent nos enfants. Aux côtés de marionnettes, des enfants étaient présents sur la scène le jour de notre venue, créatifs et à l’écoute. Ici la pensée circule, rebondit : elle est faite pour être appropriée, questionnée, transformée même, selon des points de vue divergents qui font vivre l’idée de démocratie. C’est le mouvement d’une pensée que montre ce spectacle : mouvement de la pensée en soi, aiguë et exigeante, et mouvement entre la source Hannah Arendt et celle qui s’y abreuve : Bérengère Warluzel, qui a organisé le montage des textes et qui incarne non pas la philosophe mais ses questionnements, ses raisonnements si éclairants avec finesse, précision et inventivité.

Comment faire naître le désir de pensée ?

Figée par le langage couché dans une multitude d’ouvrages lourds de sens, compagnons de labeur et gages de bonheur, la pensée s’offre à tous. Car nous sommes tous « des êtres pensants. » Didactique ? Ennuyeux ? Bien au contraire. Le spectacle, absolument captivant, réussit la prouesse de véritablement faire entendre et partager la pensée de la philosophe, d’en libérer une multitude de fragments à saisir, ici et maintenant, que l’on connaisse ou non Hannah Arendt. Ce qui ne veut pas dire adhésion béate à tout ce qui est dit, explication rationnelle du monde tel qu’il va, mais plutôt stimulation de l’esprit, appréhension de la complexité et des paradoxes de l’humain, dans une lucidité et une distance qui ouvrent des perspectives. Quelle fluidité et quelle intelligence dans les mots de la philosophe, qui dessinent un appel flamboyant à la liberté critique ! Profondément vivante, souple et empirique, la forme théâtrale façonnée par Charles Berling est parfaite. « Comment faire naître le désir de pensée ? » s’interroge Hannah Arendt. Ce spectacle est en soi une très belle et très nourrissante réponse, bienvenue en nos temps d’éructations haineuses et de jugements à l’emporte-pièce, démultipliés par les réseaux sociaux.`

Agnès Santi