C’est dans la tête – Chapitre I d’Alexandra Pizzagali

Monologue tragi-comique d’une fille qui ne tourne pas rond : Alexandra Pizzagali renouvelle le champ de l’humour en solitaire et s’impose comme une figure prometteuse du genre.

« Je commence toujours par faire rire », dit Alexandra Pizzagali, qui signe avec C’est dans la tête son premier spectacle. Comme par accident, une jeune femme se raconte, simplement, « sans mesurer la candeur, l’extravagance, ou l’horreur du propos ». « Tout ça, c’est dans la tête » s’entendait-elle dire quand elle déroule le récit de ses aventures existentielles. En réponse, elle considère qu’il est temps de « faire le vide » et d’écrire les différents chapitres d’une introspection lucide et acide dont elle livre le premier chapitre. « Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène abrasif, intelligent, touchant et extrêmement drôle. » Alexandra Pizzagali s’emploie à montrer qu’on peut bel et bien rire de tout. Au moyen d’un texte acerbe et percutant, elle raconte et se raconte, sans filtre et sans filet…

Catherine Robert