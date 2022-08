Christoph Marthaler présente « Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten »

Chez Christoph Marthaler, les objets poétisent l’espace, et le chant donne chair aux personnages. Nouvel opus du génie suisse, inspiré cette fois par les humeurs d’Hölderlin et l’art du contrepoint de Bach.

Sur scène, quatre comédiens et deux musiciens (Bendix Dethleffsen, Josefine Israel, Sasha Rau, Lars Rudolph, Samuel Weiss et Martin Zeller), engoncés dans des costumes des années 70, attrapent les étuis de leurs instruments avec hésitation. Ils modulent les mots du poète pour dire « la lassitude du monde, le sentiment de perte et la solitude ». Mais au cœur du marasme romantique, Marthaler fait surgir la comédie selon « un art du dérèglement réglé comme du papier à musique ». Puisque tout lasse l’âme éplorée, tout casse en permanence, comme si les objets inanimés avaient aussi une âme… Le poème noie son chagrin dans les pièces musicales et le rire tempère le drame d’être vivant, incapable d’être insouciant et épanoui au milieu des tourments.

Catherine Robert