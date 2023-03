Carte blanche à Mohamed Kacimi

Théâtre, lectures, concerts et table ronde : le Lavoir Moderne Parisien et le Studio-Théâtre de Stains s’associent pour saluer Mohamed Kacimi, son œuvre et les artistes qui ont partagé son parcours.

« Avec les Grecs, le théâtre est né à ciel ouvert, pour permettre aux hommes de haranguer, librement, les dieux sur les malheurs qu’ils infligent à la cité. Il faut écrire pour retrouver le goût de ces étoiles d’Eschyle oubliées et faire entendre, sur scène, les orages qui s’abattent sur Port-au-Prince, Kiev, ou Kinshasa. », dit Mohamed Kacimi, auquel le LMP et le STS, théâtres-lucioles, rendent hommage en organisant une programmation croisée. « Écrire pour le théâtre, c’est apprendre à jouer avec le feu. Écrire pour le théâtre c’est remuer le couteau dans la plaie des publics que les scènes coupent souvent du feu qui couve dans la cité. Écrire pour le théâtre c’est faire voler en éclats le quatrième mur qui sépare la scène non pas du public, mais du réel et du monde. », dit Mohamed Kacimi qui, avec les équipes du LMP et du STS, trouvent des compagnons qui font du théâtre comme il en écrit. Marjorie Nakache et Mohamed Kacimi mettent en voix Sur les pas de Kateb Yacine, hommage à celui qui « était à la fois le Voltaire et le Joyce de ce Maghreb toujours en quête de libertés » (2 mai au STS et 13 au LMP). Imad Assaf met en espace Terre sainte (3 mai au STS et 10 au LMP), « drame des hommes qui tentent de sauver leur humanité, comme on sauve des meubles ». Le 6 mai au STS et le 9 au LMP, on redécouvre 1962, douze tableaux sur l’histoire algérienne depuis l’indépendance, dans une mise en espace de Marjorie Nakache.

Artistes et intellectuels en réseau

Samia Diar est en concert, le 7 mai, au Studio-Théâtre de Stains. Au Lavoir Moderne Parisien : « Où va Israël ? » avec Sylvain Cypel et Nizan Perelman (10 mai) ; Jours tranquilles à Jérusalem, lu par Bernard Bloch (11 mai) ; Le Rire de Sarah, par Bruno Abraham-Kremer (11 et 12 mai) ; « Comment écrire l’histoire d’Algérie ? » Avec Charlotte Courreye, Christian Phéline, Raphaëlle Branche (13 mai) ; Congo Jazz Band avec Alvie Bitemo, Dominique Larose et Miss Nath (13 mai). Le 14 mai, trois rendez-vous passionnants : « A quoi sert le théâtre aujourd’hui ? » avec les équipes du LMP et du STS et l’indispensable Armelle Héliot ; la projection d’un entretien entre Mohamed Kacimi et Ariane Mnouchkine et « Où en est le théâtre africain ? », rencontre avec Hassane Kouyaté. « Le Lavoir Moderne est l’un des rares théâtres à Paris, où l’on ne fait pas du théâtre en marchant sur des œufs, en claquant des dents, ou en détroussant les compagnies. (…) Le Studio Théâtre de Stains, est un “Théâtre Monde”, comme l’aurait aimé Glissant, qui (…) me donne à chaque fois, la rage, le bonheur et l’envie de foutre le feu à la baraque, avec un grand éclat de rire. », dit Mohamed Kacimi. Courrez-y l’y retrouver : brasier et bonheur assurés !

Catherine Robert