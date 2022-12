Après Des territoires – Trilogie, création remarquée du Festival d’Avignon 2021, cette nouvelle pièce de l’auteur et metteur en scène Baptiste Amann confirme son appétence à mettre à nu, à partir d’un lieu et de ceux qui l’habitent, la collision entre le rêve et la réalité. Il confirme aussi son vrai talent de poète, conteur contemporain éclairé. Et éclairant.

Une salle des fêtes en territoire rural remplace la précédente source d’inspiration : la banlieue pavillonnaire. Ces deux endroits ont en commun d’avoir été repérés par l’auteur et metteur en scène, non seulement parce qu’ils sont des lieux sans prestige apparent, mais aussi parce qu’ils focalisent la friction dramatique – aux accents tragiques – qui traversent nos vies prises entre utopie et désillusion. Ici et maintenant. Au cœur de la fiction théâtrale, qui tient magistralement à distance tous les clichés qui pourraient lui être afférents, il y a l’installation d’un couple de deux jeunes femmes à la campagne. La salle des fêtes, avec son conseil consultatif municipal, cristallise leur premier désenchantement. Mais la polyvalence du lieu, appelant à d’autres rassemblements, réserve d’autres surprises, pleines d’humanité, tenues dans cet entre-deux fait d’engagement et de séparation, d’espoir et de lutte, qui tissent nos vies là où elles ont pris place.

De très émouvantes incarnations

Découpée en quatre saisons, suivant le plan de celles du compositeur Antonio Vivaldi dont les concertos servent d’intermèdes, cette emblématique Salle des fêtes rencontre le vif de nos préoccupations actuelles : celles qui regardent le bien commun. Entre échappées lyriques, dialogues prosaïques et situations ludiques, la pièce donne à entendre ce qui se joue, pour nous, sur ce terrain. Le dispositif scénique, plantant le décor d’une salle des fêtes reconstituée, évite soigneusement les excès du kitch auquel on pourrait s’attendre. Motif sans cesse réinventé au gré des scènes, les changements à vue s’enrichissent d’inscriptions vidéographiques poétiquement inspirées. Le jeu des acteurs est libéré, nourri de situations et d’enjeux vivaces. À ce titre, il faut saluer la performance de la troupe réunie par Baptiste Amann pour porter cette nouvelle création. Chacun des comédiens nous émeut. Et tous nous meuvent, selon l’intention du metteur en scène, vers ce meilleur de nous-mêmes, qui peut peiner à trouver sa pleine expression sans que jamais nous ayons à désespérer.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens