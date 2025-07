Pour son grand retour au Festival d’Avignon, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier adapte Le Canard sauvage de Henrik Ibsen en le transposant au XXIème siècle. Malgré de beaux moments de jeu, la greffe ne prend pas.

C’est là, à l’Opéra Grand Avignon, en juillet 2015, que le directeur de la Schaubühne avait pour la dernière fois présenté l’un de ses spectacles aux publics du Festival d’Avignon. Cette proposition, une version époustouflante de Richard III de William Shakespeare, avait fait date. Dix ans plus tard, pour son retour dans la cité des papes, Thomas Ostermeier réinvestit le même plateau avec une autre icône du répertoire dramatique, le Norvégien Henrik Ibsen, dont le metteur en scène a déjà par le passé créé de nombreuses pièces. Aujourd’hui, c’est Le Canard sauvage dont il s’empare, actualisant pour notre époque cette œuvre secouée par la question du choix entre une vie qui s’accommode du mensonge et une vie envisageant la vérité comme une ascèse. Rejetant, comme toujours, le principe de la stricte fidélité, Thomas Ostermeier plie le texte d’Ibsen à ses désirs pour le faire exister dans l’ici et maintenant. Les principaux protagonistes sont là. Ils reprennent les grandes lignes de cette histoire écrite en 1884 tout en donnant corps à une esthétique, une langue, des préoccupations sociales et politiques nourries par les exigences du contemporain.

Statu quo du mensonge et chaos de la vérité

Les profondeurs du drame au sein duquel l’idéalisme de Gregers Werle — personnage qui revient dans son village natal après de longues années d’absence en imposant la radicalité d’un monde sans fausseté — ne surgissent pas. Les éclats du théâtre d’Ibsen ne résistent pas aux changements opérés par Thomas Ostermeier et sa dramaturge, Maja Zade. Qu’importe, pourrions-nous dire, si les orientations de leur travail ouvraient des chemins susceptibles de faire oublier les fulgurances du classique qu’ils transforment. Mais ce n’est pas le cas. Après une première partie de spectacle qui prend le temps d’exposer, de manière très classique, les perspectives dramaturgiques de la pièce, le second volet de la représentation survole son sujet et se perd dans des effets inutiles. Seul le jeu des actrices et acteurs de la Schaubühne suscite vraiment l’enthousiasme. Ils sont toutes et tous remarquables. Les beaux paysages d’incarnation auxquels ils donnent corps ne suffisent toutefois pas à sauver cette réécriture du Canard sauvage en manque de souffle.

Manuel Piolat Soleymat