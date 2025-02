Avec Arbre, la troupe de la famille Bormann-Moreno évoque son héritage et sa vitalité sans cesse renouvelée. Car tous les arts ancestraux du cirque sont là, mais avec, chaque fois, un twist modernisant.

Assis dans les gradins, à fixer le bois sculpté et les dorures, le brouhaha des enfants impatients nous ramènerait presque au temps où nous ressentions la même joie primitive. Pourtant, ce n’est pas un présentateur qui vient plonger la salle dans la pénombre mais un jeune clown qui s’invite parmi le public pour lancer le spectacle. Tout le long, nos attentes sont bousculées : le clown retire sa veste et entame un numéro d’équilibriste à 10 mètres du sol et la funambule abandonne sa corde pour danser sur de la Dubstep. La magie opère et, tour de force majeur, surpasse même les souvenirs d’enfance.

Le cirque de la jungle

Au bord de la piste, un arbre gigantesque, à ses racines les portraits des anciennes vedettes des familles Moreno et Bormann, circassiennes depuis 8 générations. Cette troupe experte a fait le choix de nous raconter son histoire par la métaphore du végétal, qui grimpe aux confins du chapiteau devenu une mystérieuse clairière. Dans cet écrin de verdure, les numéros fusent : jonglage, mât chinois, assiettes, chevaux, avec un sens du rythme qui ne laisse aucune place à l’ennui. C’est une grande fête, où le cirque se réaffirme comme parenthèse enchantée, où la surenchère permanente nous fait jubiler et nous rappelle qu’un public ça crie, ça encourage, ça rit…

Enzo Janin-Lopez