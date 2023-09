Reprise du spectacle sur les textes d’Apollinaire, au carrefour du jazz et de la poésie.

La poésie est musique, et pourtant il est rare que la rencontre de poètes et de musiciens donne lieu à des mariages heureux, accomplis et convaincants. À ce titre, Apollinaire corps accords pourrait faire figure d’exception. Peut-être parce qu’il a été pensé dès l’origine par Axelle du Rouret non pas avec deux musiciens interchangeables mais pour deux musiciens bien précis, jumeaux de surcroit, que sont les frères Moutin, l’une des paires parmi les plus soudées et les plus complices du jazz actuel. « Par leurs dégaines, leur résonance physique et musicale, leur rythmique passionnée et passionnante, [ils] allaient pouvoir jouer les deux visages du poète, explique-t-elle. Le mal aimé romantique errant à la recherche de l’amour sans cesse perdu et l’érotique sulfureux jouant généreusement de la chair entre éclat de rire et éclats d’obus. »

Un mariage heureux entre jazz et poésie

Deux musiciens, donc, qui savent faire confiance à leur instinct et habiter l’instant. Deux comédiens aussi, qui leur font face : Axelle du Rouret et Philippe Bérodot partagent avec eux le plateau, croisent leurs voix, récitent ou chantent les mots du poète, font silence ou font parole, magnifiant les vers qui retrouvent vie, résonnant à leur juste mesure, claquant sous la contrebasse et les baguettes des jazzmen. « Le poète est là tout entier, insolent, sensuel, sentimental et dolent, prismatique et polymorphe. » C’est Laurence Campa, auteur d’une biographie d’Apollinaire chez Gallimard, qui l’affirme. Un compliment qui aiguise la curiosité.

Vincent Bessières