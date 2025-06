Amoureux des grandes figures historiques et des épopées scéniques, Éric Bouvron réinvente la femme qu’était Cléopâtre. Entre musiques, chants et terres d’imaginaire, sa création s’ancre dans l’incarnation d’un théâtre choral pour nous faire voyager.

Comment avez-vous été amené à vous intéresser à Cléopâtre ?

Éric Bouvron : J’ai toujours été fasciné par l’Histoire, par les grandes figures du passé. Peut-être parce que le passé contient les racines du présent. Il nous montre les erreurs qu’il ne faut pas reproduire. Bien sûr, si on regarde ce qui se passe aujourd’hui, on a l’impression qu’il ne nous a pas appris grand-chose… Je trouve que Cléopâtre est une femme passionnante. On l’enferme trop souvent dans un cliché de séductrice manipulatrice. Je pense que sa personnalité était beaucoup plus complexe. Comme chacun d’entre nous, elle avait des multiples contradictions. Et puis, c’était une mère. Pour moi, il s’agit d’une dimension très importante de sa personnalité…

Votre projet n’est pas de créer un biopic théâtral…

É.B. : Non, pas du tout : ni un biopic, ni un documentaire. J’ai laissé le personnage de Cléopâtre me surprendre, me parler, pour ensuite plonger très librement dans son intimité. Les enjeux de son existence son fascinants, d’une certaine façon très shakespeariens. Je me suis réapproprié son histoire, sa vie, en les réinventant pour aujourd’hui, afin de créer un voyage théâtral.

« Le muscle le plus puissant dont on dispose, c’est l’imagination. »

Quel univers de mise en scène avez-vous conçu pour ce voyage ?

É.B. : Comme toujours, j’ai travaillé de façon très organique avec le peu, avec l’essentiel. Le muscle le plus puissant dont on dispose, c’est l’imagination. J’ai créé une sorte de bac à sable, de petit potager dans lequel les interprètes sont entrés, comme des jardiniers. Ensemble, nous avons cherché comment rendre vivante l’histoire qui nous rassemblait. Nous avons planté des graines, mis de l’eau. Des plantes ont poussé et nous les avons taillées… Un peu comme des enfants… Au théâtre, je cherche la part d’enfance qui permet de s’amuser à créer en entremêlant la musique, le chant, le corps, la danse, les joutes, le texte…

La musique occupe une place importante dans vos créations…

É.B. : Pour moi, c’est l’art suprême. Car la musique n’est pas liée à l’intellect, mais au ressenti, à la vibration. Dans mes spectacles, ce ne sont pas les décors qui représentent de larges espaces, qui font voyager le public dans de grandes émotions : c’est la musique.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat