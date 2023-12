Avec Mars Exploration, Victor Inisan donne vie au plateau à une archive aussi incroyable qu’oubliée : celle du projet StarGate, relatant le voyage mental sur Mars d’un medium en 1984.

Pour Victor Inisan, dramaturge, metteur en scène et créateur lumière, la découverte du projet StarGate est si importante qu’elle le pousse à créer sa propre compagnie, Ultracomète. Mars Exploration, le premier spectacle de cette structure toute jeune, est une adaptation pour la scène d’un des documents du projet militaire d’envergure internationale cité plus tôt, lancé en 1970 par la CIA et rassemblant des personnes au profil incongru : des médiums. Interprétée par les comédiens Frode Bjørnstad et Renaud Triffault, dans une scénographie de Clémence Mars, l’archive que l’on découvre dans la pièce est la retranscription du voyage mental vers Mars du médium le plus célèbre de StarGate, Joseph McMoneagle. Il y rencontre des Martiens à bout de souffle qui ne sont pas sans faire penser à nous…

Anaïs Heluin