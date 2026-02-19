« L’Oiseau bleu », une odyssée poétique signée Marjorie Nakache

Conduite par Marjorie Nakache, l’équipe du Studio-Théâtre de Stains s’envole au-delà des apparences, en quête de l’Oiseau bleu. Un spectacle poétique et onirique qui réenchante le monde.

Créé en 1908 au théâtre d’art de Moscou par Constantin Stanislavski, et, en français, par Firmin Gémier en 1911, année où Maurice Maeterlinck reçut le prix Nobel de littérature, L’Oiseau bleu raconte les aventures de Tyltyl et Mytyl, deux enfants chargés par la fée Bérylune de trouver l’Oiseau bleu pour qu’il guérisse sa fille en mal de bonheur. Aidés par la Lumière, menacés par la Nuit, les enfants voyagent dans le temps et entre les mondes. « Cet oiseau tant recherché n’est qu’un leurre. C’est un prétexte pour faire avancer les enfants sur le chemin de la vie. Le spectateur se promène avec eux, découvrant les mystères de la vie. », remarque Marjorie Nakache, qui, comme toujours en son théâtre, allie beauté et humanisme, poésie et espoir : « Maeterlinck nous montre l’inutilité d’aller chercher ailleurs ce que l’on a à portée de main. Nous devons tenter de retrouver notre âme d’enfance pour accéder au monde spirituel. »

Invincible invisible

Rakoo de Andrade, Antoine Jacot, Rebecca Figuigui, Xavier Marcheschi, Sonja Mazouz et Marjorie Nakache interprètent ce conte féérique avec les marionnettes d’Einat Landais. Grâce à elles, « le monde matériel et les pensées que l’on côtoie chaque jour s’animent, changent d’échelle, prennent corps et se révèlent à qui veut les voir. » Les espaces fantastiques traversés par les deux enfants sont les fruits de métamorphoses successives imaginées par Kain Léo, dont le travail plastique, associé à la vidéo, plonge le spectateur au cœur d’évocations presque hallucinatoires. Entre ombres profondes et couleurs intenses (Hervé Janlin est aux lumières), évoluent présences physiques et apparitions spectrales pour dire que le bonheur est accessible à qui saura changer de regard. « L’Oiseau Bleu, c’est l’idéal, l’absolu. Le principe auquel l’âme humaine aspire toujours et qu’elle n’atteint jamais. C’est l’évocation de l’injustice sociale, le mystère et le mal qui règnent dans la nature, la mort qui nous unit comme une ombre. Mais c’est aussi l’esprit d’initiative, l’audace et l’amour. », dit Marjorie Nakache.

Catherine Robert