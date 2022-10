Agoras du Théâtre Am Stram Gram : Génération fluide, tout a déjà changé

À Genève, le Théâtre dédié au jeune public Am Stram Gram propose en novembre une nouvelle « Agora », week-end de partage et de spectacles autour d’une thématique. C’est cette fois la notion de genre que le théâtre propose à son public d’explorer.

Le genre : c’est récemment que le terme s’est imposé dans l’actualité comme nouvelle manière d’aborder notre identité. Pour élaborer un nouveau discours auprès des plus jeunes et déconstruire les clichés du féminin et du masculin, le théâtre aborde le sujet pendant trois jours sous tous les angles. Écriture inclusive, transidentité et autres aspects de la thématique seront mis en scène sous forme de jeux et d’ateliers… tandis qu’un brunch et un salon de thé seront proposés aux parents. Pas moins de sept spectacles tout publics sont au programme et investissent tous les espaces du théâtre. Un week-end riche en perspectives, intergénérationnel.

Louise Chevillard