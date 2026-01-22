Pour son cinquième rendez-vous avec le théâtre de Molière, Benoît Lambert nous ouvre la porte des Femmes savantes. Tout en drôlerie et en discernement, cette guerre de tranchées familiale — servie par une troupe exemplaire — révèle la complexité passionnante de ses vérités contradictoires.

C’est l’une des plus belles pièces de Molière. Et peut-être l’une des plus touchantes. Une pièce dont Benoît Lambert s’empare avec la rigueur et la profondeur dramaturgiques qui caractérisent son travail. On se souvient de la version vive et ample de L’Avare* signée par le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, il y a quatre ans. Aujourd’hui, son exploration des Femmes savantes suscite un enthousiasme identique et prolonge le même parti pris : engendrer un théâtre du jeu et de la pensée en assumant la distance qui nous sépare de la comédie en alexandrins créée en 1672. Nous sommes ainsi invités à nous tourner vers la société française du XVIIème siècle, société dans laquelle la classe bourgeoise émerge en s’emparant du pouvoir économique. C’est à ce milieu fortuné qu’appartiennent Philaminte et son époux Chrysale, couple aux aspirations antagonistes qui se déchire au sujet du mariage de sa fille Henriette, mais aussi des valeurs qui doivent prévaloir au sein de sa maison. En intellectuelle passionnée, Philaminte s’engage, aux côtés de sa fille Armande et de sa belle-sœur Bélise, pour le primat du beau langage et des sciences qui vont avec. Elle souhaite que sa cadette épouse le pédant (et perfide) Trissotin.

Bonne soupe et beau langage

Chrysale, quant à lui, défend le plaisir ordinaire de la bonne soupe. Appuyé de son frère Ariste et de la servante Martine, il veut pour gendre Clitandre, choix qu’Henriette appelle de ses vœux. Ces forces en présence s’affrontent tout au long de la pièce. Elles donnent lieu à des discussions et des passes d’armes dont l’intérêt déborde, de loin, les simples ressorts d’une comédie piquante. Car si les excès de tous ces personnages nous font rire, beaucoup rire, la franchise avec laquelle ils expriment leurs émotions, autant que leurs convictions, frappent cœur et esprit. Dans la représentation d’une grande maîtrise élaborée par Benoît Lambert, personne n’a entièrement tort ou raison. C’est une humanité telle qu’elle est dont ce spectacle rend compte, une humanité complexe magnifiquement incarnée. On retrouve ici des interprètes fidèles au metteur en scène (Anne Cuisenier, Colin Rey, Emmanuel Vérité), ainsi que de jeunes actrices et acteurs récemment diplômés de L’École de la Comédie de Saint-Étienne (Marion Astorg, Lina Alsayed, Ludovic Bou, Raphaël Deshogues, Christian Franz, Marie Le Masson, Lara Raymond). Cette distribution exemplaire fait plus que convaincre. Dépassant artifices et stéréotypes, elle met en évidence les vérités saillantes, mais aussi intimes, d’êtres enfermés dans la radicalité de leurs désirs.

Manuel Piolat Soleymat

* La Terrasse n° 296, février 2022.