3 annonciations, triptyque de Pascal Rambert

Pascal Rambert propose un triptyque autour du thème de l’Annonciation. Audrey Bonnet, Silvia Costa et Barbara Lennie (en alternance avec Itsaso Arana) s’y font prophètes en leurs langues, mêlant le français, l’italien et l’espagnol.

« Que pourrait-on annoncer à notre époque ? Quelles pourraient être les annonciations contemporaines ? La catastrophe écologique à venir ? La fin du monde ? L’avènement de temps nouveaux ? Une marche arrière ? Tout est ouvert, et l’imagination est reine. » dit Pascal Rambert à propos de la pérégrination en trois actes, dans laquelle il guide trois comédiennes en leurs trois langues. Le premier acte se situe dans le Quattrocento italien, le deuxième est imprégné de la ferveur qui émane de la Semaine Sainte en Espagne, le troisième prend place dans l’espace lointain d’une science-fiction eschatologique. Le spectateur devient le dépositaire de cette triple parole et le témoin du mystère qui se joue entre la vierge Marie et l’ange Gabriel.

Envoyé pour te parler et t’annoncer

Voyage poétique et spirituel, 3 annonciations interroge la beauté et l’humanité ainsi que leur résistance au temps. Entre flux hypnotique du texte et puissance des images que fait naître la mise en scène épurée, le spectateur est assailli par la crainte et l’espoir. Les comédiennes incarnent à tour de rôle trois figures possibles de l’archange que l’Ancien Testament appelle « la force de Dieu », celle du pouvoir thaumaturgique de la parole. Le texte de Pascal Rambert se veut performatif, « creusant la question du langage dans ses deux extrémités, sa puissance d’amour et de violence, sa capacité à dire le monde autant que son impuissance », comme le remarque Marie Plantin à l’occasion d’un entretien avec l’homme de théâtre. Ainsi travaillé, le poème accouche le monde par la révélation du sens, comme Gabriel le fait avec la mère du Sauveur.



Catherine Robert