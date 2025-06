Très repérées, les séries intitulées Vive le sujet ! proposent des formes inédites, nées de rencontres et complicités créées à cette occasion. Cette troisième série rassemble Solène Wachter et Bryana Fritz, Suzanne de Baecque et Hervé Vilard.

Solène Wachter invite Bryana Fritz à venir penser et performer un « kaléidoscope de références » mobilisant divers matériaux, objets et technologies. Toutes deux formées à P.A.R.T.S. à Bruxelles, elle déploient une sorte de danse-zapping disparate où leurs sphères artistiques entrent en collision. Quant à l’actrice et metteuse en scène Suzanne de Baecque, remarquée avec Tenir debout qui loin des clichés s’immerge dans le monde des concours de miss, elle propose un tête-à-tête artistique inattendu avec le chanteur Hervé Vilard, ironiquement intitulé Charles Péguy, ta mère et tes copines, j’en ai rien à foutre.

Agnès Santi