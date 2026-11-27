Danse contemporaine -hors-série à paraître en mars 2027
Visages de la danse 2027
L’actualité chorégraphique de mars à l’été 2027 sur tout le territoire. Talents reconnus et émergents à l’affiche. Une ouverture et une porosité des écritures au monde
Temps forts, créations, festivals…
Publié le 27 novembre 2026 - N° 350
L’actualité chorégraphique de mars à l’été 2027 sur tout le territoire. Talents reconnus et émergents à l’affiche. Une ouverture et une porosité des écritures au monde
Temps forts, créations, festivals…