Dernière pièce en date de l’auteur britannique Dennis Kelly, Together met en scène le déchirement d’un couple en vase clos, contraint au repli pendant la période de confinement due à la COVID-19. La metteuse en scène Mélanie Leray a choisi la comédienne Emmanuelle Bercot pour incarner le personnage féminin de cette complexe tragi-comédie flirtant avec le thriller et plus politique qu’il n’y paraît.



Pourquoi avez-vous répondu favorablement à Mélanie Leray ?

Emmanuelle Bercot : Je connais le théâtre de Dennis Kelly. Sa langue a un rythme que j’aime beaucoup. Un ton aussi. Mais là, c’est la dimension politique qui m’a particulièrement intéressée. La révolte de l’auteur contre la gestion de cette crise pandémique est l’un des ressorts du huis clos qui met en scène un couple, confiné, poussé dans ses retranchements par l’enfermement. Je partage le point de vue critique de l’auteur. Quant à mon personnage, plein de facettes, il m’a séduite par sa complexité. « Elle » est antipathique mais elle a ses failles, touchantes. Dans le déroulement de l’intrigue, la pièce dévoile le motif douloureux – un deuil extrêmement difficile à faire – de cette personnalité complexe, autoritaire, humiliante, sadique même, en révolte absolue, en colère. Et puis il y a l’humour, la cocasserie, qui viennent sans cesse colorer la dureté, la violence, la cruauté des propos.

« Nous voulons nous tenir sur cette ligne de crête entre la noirceur des sujets et la manière dont l’auteur les traite avec cet humour décapant. »

Vous partagez le plateau avec Thomas Blanchard, dans le rôle du mari. Sur quels aspects vos interprétations mettent-elles l’accent ?

E.-B : Thomas Blanchard et moi-même formons un couple improbable, ne serait-ce qu’au regard de notre différence d’âge. En faisant ce choix, celui du décalage, je trouve que Mélanie Leray donne une dimension supérieure à la pièce ; notre couple intrigue. En ce qui concerne notre manière de travailler, nous avons en partage le souci de trouver la tonalité juste. Nous voulons nous tenir sur cette ligne de crête entre la gravité, la violence des propos, la noirceur des sujets et la manière dont l’auteur les traite avec cet humour décapant, ce sens du cocasse des situations qui pourrait facilement verser dans le théâtre de boulevard. Nous devons jouer de cette ambiguïté. Sans cesse. Mais la pièce présente une autre difficulté. Nous ne jouons pas à deux mais à trois. Together se caractérise par un savant et récurrent jeu d’adresses au public. Dennis Kelly fait quasiment disparaître le quatrième mur, un peu comme dans un stand-up lorsque les spectateurs sont pris à partie. Nous avons beaucoup travaillé sur l’équivoque de cette distance à établir avec le public.

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens