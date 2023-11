« Orfeo » de Sartorio, une recréation pleine de jeunesse

Mis en scène par Benjamin Lazar et porté par l’Arcal pour la saison de ses 40 ans, l’Orfeo de Sartorio fait redécouvrir un jubilatoire mélange des registres typique de l’opéra vénitien du XVIIe siècle. Un spectacle défendu par une savoureuse troupe de jeunes solistes emmenée par Philippe Jarousky et l’ensemble Artaserse.

Dans L’Orfeo de Monteverdi, l’un des ouvrages fondateurs du genre lyrique, le mythe est réduit à sa quintessence. Plus d’un demi-siècle après, la relecture de Sartorio, sur un livret d’Aureli, s’inscrit dans le foisonnement volontiers irrévérencieux de l’opéra vénitien de l’époque, dont Le Couronnement de Poppée constitue l’un des exemples emblématiques. La nomenclature des personnages entre les deux ouvrages présente d’ailleurs bien des similitudes, en particulier Erinda, la nourrice d’Aristée, véritable pendant à celle de Poppée, Arnalta, également confiée à un ténor et ici le véritable deus ex machina des chassés-croisés amoureux au milieu desquels Orphée est pris. La mise en scène de Benjamin Lazar jette toutes les péripéties qui se succèdent sans relâche dans une arène théâtrale, cernée de trois panneaux de lamelles, tantôt peintes, en rouge, tantôt réfléchissantes. Les amours inquiètes s’épient dans ce palais des miroirs pour lequel Adeline Caron a emprunté certains éléments au cabaret. Quelques verreries de Murano tombant des cintres esquissent un dais céleste, tamisé par les lumières de Philippe Gladieux. Les costumes imaginés par Alain Blanchot participent de cette esthétique hybride où se mêlent le trivial et l’onirique, le contemporain et le mythologique, à l’exemple du Chiron mi-cheval mi-vétéran de guerre incarné par Matthieu Heim, aux côtés d’un bestiaire mimé par trois danseurs.

Un jeu de contrastes

Une telle alternance dans les émotions où la dérision n’est jamais très loin ferait presque oublier la mort d’Eurydice, accident au milieu de la jalousie d’Orphée, qui a inspiré cependant les airs les plus émouvants d’une partition se refermant sur un duo de réconciliation entre Aristée et Autonoe, où se rejoignent le mezzo vaillant d’Éléonore Gagey et le soprano sensuel d’Anara Khassenova. Le contraste se retrouve dans l’autre couple d’amants, entre la plénitude androgyne de Lorrie Garcia en Orphée et une Eurydice à la sensibilité un peu acidulée portée par Michèle Bréant. L’individualisation des tessitures se confirme tant côté ténor, avec Clément Debieuvre en Erinda façon matrone égrillarde et l’héroïsme léger du Hercule d’Abel Zamora, que côté contre-ténor, entre l’intempérant Achille de Fernando Escalona et l’Orillo plus bouffe de Guillaume Ribler. Quant au baryton-basse Alexandre Baldo, sa jeunesse n’interdit pas une première maturité de couleurs en Esculape et en Pluton. À la tête des musiciens de son Ensemble Artaserse, Philippe Jaroussky accompagne toutes les nuances expressives d’un chant qui n’a pas encore renoncé au naturel de la déclamation – ou du moins son illusion.

Gilles Charlassier