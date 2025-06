Entre Harold Pinter et le couple, c’est une longue histoire. Sarah Biasini livre sa vision de L’Amant qu’elle interprétera sous la direction de Thierry Harcourt au Théâtre du Chêne noir.

« Pour moi, L’Amant, c’est une déclaration d’amour. Une déclaration d’elle à lui, une lutte contre la morosité du quotidien du couple et une tentative désespérée de trouver qui on est vraiment et de réussir à l’exprimer. Pinter a imaginé dans L’Amant l’histoire d’un couple de bourgeois anglais qui joue à se faire peur. Tout commence avec l’homme qui dit « tu vas voir ton amant aujourd’hui ? » et la femme qui répond « Oui ». Le problème, c’est qu’on ne sait pas si c’est vrai ou pas, si chacun ment, ou si il ou elle dit la vérité. Ainsi Pinter va jouer avec le vrai et le faux mais aussi avec ses personnages, avec leurs faiblesses et leur mauvaise foi. Pourtant, toujours, il les regarde avec tendresse, dans un moment difficile de leur relation. Et en fin de compte, il arrive à dépeindre pour moi un modèle de couple dont on devrait s’inspirer.

Entre la comédie et l’érotisme

Je pense que le mari et la femme jouent à tester les limites l’un de l’autre, à voir jusqu’où ils peuvent aller. Ils titillent leurs jalousies pour tester leur amour, si bien qu’on va se retrouver entre la comédie et l’érotisme. Tout cela dans l’écriture si spéciale de Pinter qui aime tant jouer avec le mystère. Avec Thierry Harcourt, qui nous met en scène avec Pierre Rochefort et Simon Larvaron, nous allons tenter de rester toujours terre à terre dans notre jeu sans jamais tomber dans un langage quotidien. Et nous allons essayer de ne pas exprimer l’implicite tout en faisant ressentir les cinq couches qu’il y a sous chaque réplique. Cela peut paraître contradictoire, mais ce sera en fin de compte simple : on jouera sans ironie et les sens cachés naîtront de l’esprit du spectateur. »

Propos recueillis par Eric Demey