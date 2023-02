Suzanne Vega

Depuis un peu moins de quarante ans, cette auteure-compositrice dépeint sans hausser le ton le quotidien d’une autre Amérique.

Le titre de son dernier disque, An Evening of New York Songs and Stories, a valeur programmatique : enregistré en live dans un club de Manhattan, mais toujours fidèle à son esthétique pop folk introspective, ce recueil en forme de chronique de la vie new-yorkaise est l’occasion de reparcourir certaines des plus belles plages de la native de Santa Monica, dont Luka, véritable manifeste contre les maltraitances des enfants, mais aussi des titres moins célébrés tels que Frank and Ava et Ludlow Street. À la clef, d’intimes confessions et de subtiles mélodies qu’elle partage avec son fidèle guitariste et producteur Gerry Leonard.

Jacques Denis