Stéphane Braunschweig continue son compagnonnage théâtral avec Arne Lygre et réunit trois somptueuses comédiennes pour un thriller psychologique qui interroge les affres de l’amitié.

À notre place, créée à l’automne 2023 au Théâtre national d’Oslo, est adapté en français par Stéphane Braunschweig, avec la collaboration d’Astrid Schenka et Anne-Françoise Benhamou. Grand connaisseur de l’œuvre du dramaturge norvégien, Stéphane Braunschweig s’attache depuis plusieurs années à faire connaître « son écriture minimaliste et mystérieuse et sa façon troublante d’avancer pas à pas dans l’inconnu, de faire naître la fiction sous nos yeux ». Pour cette sixième aventure, il réunit Cécile Coustillac, Clotilde Mollet et Chloé Réjon, extraordinaires comédiennes qui mettent leur immense talent au service des interrogations existentielles de Sara, Astrid et Eva. Celles-ci, à force de se demander ce qu’est l’amitié, d’interroger ce qu’elles ressentent, de disséquer leurs attachements, leur nature et leur intensité, leurs modalités et leurs exigences, finissent par se déchirer et recomposer autrement leur trio. Le monumental et somptueux décor transformable, fabriqué par les ateliers de La Colline, présente deux espaces de jeu successifs : le salon de la maison d’Astrid, puis le sous-sol dans lequel elle a aménagé un studio, pour laisser l’espace de la maison à son fils, revenu au bercail.

Exploration des abysses de l’intériorité

Sara, Astrid et Eva traversent des états palpitants et racontent les événements qui composent leurs vies, dont la banalité est transcendée jusqu’au sublime par l’écriture d’Arne Lygre. Astrid raconte les relations avec son fils, qu’elle a eu sur le tard et sans père, et qui quitte sa femme pour rentrer vivre chez sa mère, ainsi que les relations avec sa propre mère qu’elle a beaucoup aimée. Sara raconte les relations avec son mari, qu’elle quitte entre la scène du rez-de-chaussée et celle du sous-sol, et celles avec son frère auquel elle est très attachée depuis la mort accidentelle de leurs parents quand ils étaient adolescents. Eva raconte les visites à la maison de retraite où son père a trouvé l’amour avec un pensionnaire, après avoir admis son homosexualité. Leur maîtrise et leur goût de l’introspection sont fascinants : que d’aventures dans une âme ! Le monde n’existe pas autour de ces trois femmes, enfermées dans le blanc immaculé d’un intérieur frigide, mais les espaces infinis de leurs intériorités respectives suffisent comme terrain d’exploration d’un théâtre qui excelle dans la dissection psychologique. Tout est techniquement et artistiquement impeccable dans ce spectacle, des costumes de Thibault Vancraenenbroeck aux lumières de Marion Hewlett et au son de Xavier Jacquot, et Cécile Coustillac, Clotilde Mollet et Chloé Réjon prouvent, par la finesse et l’intelligence de leur jeu, les fascinantes interprètes qu’elles savent être.

Catherine Robert