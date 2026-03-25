Fidèle aux fictions documentées qu’il écrit et met en scène depuis une dizaine d’années à la tête de la Compagnie Asa nisi masa, Frédéric Sonntag nous entraine, avec Biosphère, dans une réflexion pleine de profondeur sur les rêves et les cauchemars d’une humanité contemporaine. À la croisée du politique, du poétique et du fantastique, ce huis-clos existentiel séduit l’esprit, sans atteindre la pleine mesure du théâtre du présent qu’il convoque.

Nous sommes au cœur du Parc national des Pyrénées, dans un lieu loin de tout, difficile d’accès. C’est l’endroit reculé qu’a choisi un regroupement d’artistes et de scientifiques pour construire une Biosphère : habitat futuriste, clos, reproduisant un écosystème terrestre, au sein duquel trois femmes et deux hommes vont s’enfermer, durant un an, pour étudier les conditions d’une existence en complète autosubsistance. Voilà le point de départ de la nouvelle pièce de Frédéric Sonntag. Créée au ThéâtredelaCité à Toulouse, elle s’inspire d’un site expérimental construit dans les années 1990 en Arizona, baptisé Biosphère 2, qui avait pour objet de tester la viabilité d’une future base humaine autonome sur le sol de Mars. Pleinement ancré dans le réel, creusant avec beaucoup d’intelligence les enjeux politiques et philosophiques qui structurent notre époque, le théâtre de l’auteur-metteur en scène ne se contente pas de coller aux préoccupations de notre présent. Il crée des univers polyphoniques, poétiques, à la lisière du fantastique et de l’onirique, des univers pluridisciplinaires qui se nourrissent de points de vue amples et éclairés.

Une intranquillité métaphysique profonde

On se souvient notamment de L’Horizon des événements, passionnante réflexion sur les paradoxes d’un monde qui court à sa perte, pièce créée en 2022. Biosphère est moins réussie. S’appuyant sur un procédé de narration polyphonique (nombreuses vidéos préfilmées ou réalisées en direct, textes projetés sur écran, monologues interprétés hors caméra, partition musicale écrite et jouée sur scène par Paul Levis…), l’utopie collective qui se déroule devant nous met du temps à exister. Car le théâtre sur lequel elle s’appuie ne prend véritablement corps qu’à la fin de la représentation, lorsque l’usage excessif et souvent inopérant de la vidéo cesse pour laisser s’incarner les personnages. Avant cela, tout paraît comme distant et étrangement hypothétique. La représentation glisse. Les situations échappent. Les comédiennes et comédiens à l’œuvre n’ont rien à se reprocher, ils sont excellents. D’ailleurs, lorsque Romain Darrieu, Amandine Dewasmes, Malou Rivoallan, Nino Rocher et Fleur Sulmont sont en mesure d’établir un vrai lien avec le public, l’intranquillité métaphysique profonde à laquelle ils donnent vie ouvre subitement les portes à une « réalité irréelle » très inspirante. Leurs désirs, les peurs, leurs rêves nous plongent alors dans la chair et l’imaginaire enfin révélés du spectacle.

Manuel Piolat Soleymat