Au T2G, Thibaud Croisy met en scène une version distanciée et déréalisée de la dernière pièce de Federico García Lorca (1898-1936). Investie par des interprètes de haut vol, cette plongée singulière dans La Maison de Bernarda Alba ne tient pas toutes ses promesses.

Quelques chaises dépareillées. De hautes colonnes en fibre de verre. Et l’espace vide d’un plateau sculpté par des découpes de lumière tranchantes et géométriques. On est, ici, bien loin des stéréotypes terriens qui collent à la peau de l’Espagne du Sud. L’univers de théâtre imaginé par Thibaud Croisy pour sa version de La Maison de Bernarda Alba se passe de tout appui réaliste. Centré sur une nouvelle traduction du texte (cosignée par Laurey Braguier et le metteur en scène, publiée chez l’Arche éditeur), ce théâtre radicalement contemporain met en avant les voix et les présences marquantes d’un groupe d’interprètes de premier plan : neuf comédiennes et un comédien triés sur le volet qui investissent la pièce de Federico García Lorca en le teintant de drôlerie, voire d’une pointe de grotesque. Elsa Bouchain, Charlotte Clamens, Céline Fuhrer, Michèle Gurtner, Emmanuelle Lafon, Helena de Laurens, Lucie Rouxel, Laurence Roy, Hélène Schwaller et Frédéric Leidgens confèrent à ce drame du despotisme patriarcal et de la détresse intime une hauteur de vue, une forme d’élégance, mais aussi de distance.

Une mère despotique, ses cinq filles et leurs désirs sacrifiés

Cette rigueur formelle assèche les débordements charnels qui sont le moteur dramatique de La Maison de Bernarda Alba. Au sein de ce huis clos familial, une mère enferme ses cinq filles célibataires dans un deuil de huit ans, les coupant des joies et des plaisirs du monde. Seule l’aînée — laide, mais riche — est autorisée à sortir de son emprisonnement. Elle est convoitée par le plus bel homme de la région, appâté par sa dot. Ses sœurs, elles, désespérées de voir leurs existences écrasées par les diktats d’un ordre social intraitable, ne font qu’effleurer des rêves d’amour. L’une d’entre elles revendique cependant haut et fort le droit au bonheur et à la liberté. Les autres jouent comme elles peuvent le jeu de l’obéissance. Elles étouffent leurs frustrations, mais pas les désirs qui les traversent. Si l’on est séduit par cette succession de tableaux cherchant un équilibre entre concret et abstraction, on l’est comme intellectuellement, dans une vision esthétisante qui laisse peu de place aux émotions. Les cris, les déchirements, les jalousies, les égarements, les fureurs s’imposent comme des images de théâtre. De très belles images, mais de simples images.

Manuel Piolat Soleymat