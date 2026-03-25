Le comédien italien Alessandro Preziosi interprète Les Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, lors d’une soirée exceptionnelle à l’Institut culturel italien de Paris.

Très populaire en Italie pour les rôles qu’il incarne, depuis le début des années 2000, à la télévision, au théâtre et au cinéma, Alessandro Preziosi prête aujourd’hui sa voix à l’une des figures emblématiques de la Rome antique : l’empereur Hadrien (successeur de Trajan, né en 76 et mort en 138). Ou plutôt, au personnage littéraire qu’a imaginé Marguerite Yourcenar pour Les mémoires d’Hadrien, roman qui rendit l’écrivaine célèbre dans le monde entier. Longue lettre adressée au futur philosophe et empereur Marc Aurèle (né en 121, mort en 180), ce texte publié en 1951 interroge l’exercice de la politique et du pouvoir, mais aussi la question de l’amour, du désir, du deuil, de la fragilité de la vie…

Méditation épistolaire

« Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts », dit Hadrien à son petit-fils adoptif. Ce sont les derniers mots de cette œuvre épistolaire au sein de laquelle Alessandro Preziosi souhaite se plonger de façon « lucide et mélancolique », en restituant « la densité poétique et philosophique du texte », en mettant au premier plan « la puissance de la langue et la dimension universelle du personnage ». Présentée pour un soir à l’Institut culturel italien de Paris, cette lecture scénique est accompagnée par des musiques originales interprétées en direct par Giacomo Vezzani.

Manuel Piolat Soleymat