Plus encore que l’argent, la prédominance des théories économiques déshumanise nos sociétés. L’auteur suédois Jonas Hansen Khemiri en fait une pièce d’une habileté impressionnante, bien servie par la mise en scène d’Aymeline Alix.

Jonas Hansen Khemiri est suédois. Certainement moins connu et moins monté en France que ses compères européens Dennis Kelly ou autre Fausto Paravidino. Dramaturges dans la force de l’âge hautement critiques des dérives néo-libérales de nos sociétés, littérairement nés avec le siècle, ces trois-là notamment incarnent une génération d’auteurs qui a inventé des écritures d’un réalisme à la fois noir et drôle, recourant souvent à la fragmentation des récits et destructurant joyeusement la théâtralité. Romancier révélé au théâtre par l’excellent Invasion, Khemiri a écrit [Presque égal à] en 2014. Cinq personnages principaux s’y débattent avec la réalité ordinaire. Un jeune homme un peu racaille est au chômage malgré son diplôme en marketing, une jeune femme, petite bourgeoise déclassée, rêve d’une vie à la ferme bio derrière le comptoir du tabac où elle travaille. Avec eux, un SDF musicien, un prof de fac vacataire et donc précaire, et une femme proche de la retraite qui se fait injustement licencier prennent alternativement le récit en main, entrelaçant progressivement leurs trajectoires personnelles sur fond de théories économiques aussi fantaisistes que crédibles.

Une fantaisie corrosive

Au centre de tout, l’argent et la place primordiale qu’il occupe dans nos vies. Le sujet, pas très original, sent son antienne anti-capitaliste. Mais après une entame un peu molle, la mise en scène d’Aymeline Alix met en valeur tout le talent de l’auteur suédois. Il se déploie dans la succession de récits individuels qui finissent par former le paysage d’un quartier urbain, tout comme dans les décrochages – rêves, fantasmes et autres flash-back – qui brisent la linéarité de l’action et font basculer sans prévenir du réalisme au fantasque. À la fois délirante et tout ce qu’il y a de plus sérieuse, traitant sur le même ton d’un fumeux théorème économique de Van Houten et des déséquilibres sociaux que crée l’évasion fiscale, la narration crée un dispositif gigogne qui maintient le sens incertain et en construction jusqu’au bout. Parfois un peu sage, la mise en scène va cependant à l’essentiel. Un rectangle aux teintes de bronze et en son centre un tableau vert de salle de classe qui clignote quand la pièce tourne au show télé et des interprètes qui s’adonnent au plaisir partagé des changements de registres et de personnages assurent au spectateur un plaisir qui va crescendo. À la fois divertissant et politique, corrosif, instructif et parfois jouissif, [Presque égal à] parcourt sans moralisme ni cynisme les champs d’une société désorientée.



Eric Demey