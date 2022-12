À l’initiative de Pierre Caussin, directeur du Forum Jacques-Prévert de Carros, le festival Trajectoires réunit huit théâtres et acteurs culturels partenaires des Alpes-Maritimes, pour cinq semaines qui interrogent le monde par le prisme des récits de vie.

Pour sa 4ème édition, le festival Trajectoires programme 15 spectacles à destination des enfants dès 5 ans, de la jeunesse et des adultes. « Les parcours de vie permettent de toucher à l’intime tout en abordant des sujets universels, et on peut ainsi mieux partager avec les publics », dit Pierre Caussin, qui insiste sur la capacité de cette ligne artistique à « questionner nos humanités, nos relations sociales, et nous accompagner dans la compréhension de notre époque ». Huit structures se rejoignent pour mutualiser leurs moyens, favoriser la diffusion des équipes artistiques et faciliter la circulation des publics : le Forum Jacques-Prévert à Carros, le Théâtre de Grasse, la Scène 55 à Mougins, le Théâtre de la Licorne à Cannes, le Théâtre National de Nice, la médiathèque de Mouans-Sartoux, la Villa Arson et le Mamac, musée d’art contemporain de Nice.

Mutualisation et éclectisme

Ce souci du commun s’accompagne d’une volonté de réunir les acteurs culturels pour réfléchir à sa réalisation. Une RIDA (rencontre interrégionale de diffusion artistique) est organisée au Forum Jacques-Prévert, les 9 et 10 février, autour des dynamiques de réseau. La programmation s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire : on y retrouve la musique (Marc Nammour), la danse (Jérôme Bel), et, bien sûr, le théâtre (Jeanne Balibar, Mohamed El Khatib, la compagnie Nova et Margaux Eskenazi, les Tréteaux de France, la compagnie Bon-Qu’à-Ça, Félicien Juttner, David Gauchard, Léo Cohen-Paperman et David Lescot).



Catherine Robert