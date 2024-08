Piano aux Jacobins, édition 2024

Fidèle à l’esprit de Piano aux Jacobins, la 45ème édition du festival toulousain offre un large panorama de la scène du clavier, de la découverte de solistes inconnus aux légendes consacrées.

En ouvrant sa 45ème édition avec Rachel Breen, Piano aux Jacobins s’inscrit dans son histoire qui parie sur les talents inconnus en France. La jeune soliste américaine tisse habilement un paysage musical autour des Impromptus de Chopin avec Mozart, Berio, Moussorgski, Schönberg, et affronte l’opus 111 de Beethoven. Dans le même esprit, l’autre découverte de 2024, Padja Muzijevic, propose une traversée multiséculaire à la façon d’un mixtape, de Haydn à Spears. Déjà applaudis par le public français, Mao Fujita, Isata Kanneh-Mason, les prodiges précoces Arielle Beck et Anton Mejias viendront pour la première fois aux Jacobins. Le festival toulousain réinvite aussi des talents dont il a suivi les débuts, Nathanaël Gouin, dans une soirée en partenariat avec Bru Zane, Vadym Kholodenko et Beatrice Rana ; des fidèles, Philippe Bianconi, Christian Zacharias, Marc-André Hamelin, et la légende vivante Joaquin Achucarro. Selon la tradition des Jacobins, le jazz est présent pour trois soirées, avec un accent sur l’école israélienne, à l’exemple de Tom Oren et Omri Mor.

Gilles Charlassier