Ce jeune festival, qui investit le domaine du Château de Chantilly depuis 2021, accueille les orchestres Les Siècles et Les Talens Lyriques.

Désormais déclinée en deux temps – au printemps et à l’automne – la manifestation conçue par le pianiste Iddo Bar-Shaï met en lumière deux ensembles sur instruments d’époque. Orchestre protéiforme, Les Siècles se présente sous la direction de deux chefs invités. Le Berlinois Jakob Lehmann fait ses débuts avec les musiciens dans un répertoire qu’il connaît parfaitement : la Huitième Symphonie de Schubert et la Neuvième de Bruckner, toutes deux laissées inachevées (14 septembre). Changement de ton le lendemain avec un programme entre poésie et mystère dirigé par le maître chambriste Gábor Takács-Nagy. Iddo Bar-Shaï et Momo Kodama y sont solistes dans des concertos de Mozart et Toshio Hosokawa, et la soprano Julie Roset dans Stravinsky (Poésies de la lyrique japonaise) et Fauré (Requiem, avec le baryton Thomas Dollé et le chœur Aedes).

Symphonies, fleurs et poésie

En octobre, Christophe Rousset et Les Talens Lyriques proposent un programme « floral », croisant les œuvres de Haendel (airs, extraits d’opéras et oratorios, ainsi que la cantate Apollo e Dafne) puis des œuvres de Rameau (« Les Fleurs », troisième entrée des Indes galantes) et Pancrace Royer, qui auraient pu résonner dans les Grandes Écuries, alors tout juste bâties, qui accueillent aujourd’hui les concerts. Master-classes et concerts « jeunes talents » complètent la programmation.

Jean-Guillaume Lebrun