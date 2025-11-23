Accompagné de son ensemble Artaserse, le contre-ténor Philippe Jaroussky s’attaque aux cantates italiennes du xviiie siècle.

Après avoir mené Artaserse dans la fosse pour Giulio Cesare de Haendel en 2022, Philippe Jaroussky retrouve le plateau nu du Théâtre des Champs-Élysées pour un récital qui reprend l’essentiel d’un disque tout récemment paru chez Warner Classics. Entrecoupé par quelques pages instrumentales de Domenico Scarlatti, Durante et Vivaldi, on y entendra des cantates d’Alessandro Scarlatti (Ombre tacite e sole) et Vivaldi (Cessate, mai cessate !), mais aussi et surtout celles de Porpora et Galuppi qui partagent, à quelque 36 ans d’écart, le même texte de Métastase, La Gelosia (« La Jalousie »). Passionnante opposition de styles : plus tumultueux et ornementé chez Porpora, plus épuré chez Galuppi, mais parfaitement ajusté à la voix de Philippe Jaroussky dans les deux cas.

Jean-Guillaume Lebrun