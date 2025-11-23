La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
Classique / Opéra - Agenda

Philippe Jaroussky s’attaque aux cantates italiennes du XVIIIe siècle

©Philippe Jaroussky. © Simon Fowler / Warner Classics
Philippe Jaroussky. © Simon Fowler / Warner Classics

Théâtre des Champs-Élysées / voix baroque

Publié le 23 novembre 2025 - N° 338

Accompagné de son ensemble Artaserse, le contre-ténor Philippe Jaroussky s’attaque aux cantates italiennes du xviiie siècle.

Après avoir mené Artaserse dans la fosse pour Giulio Cesare de Haendel en 2022, Philippe Jaroussky retrouve le plateau nu du Théâtre des Champs-Élysées pour un récital qui reprend l’essentiel d’un disque tout récemment paru chez Warner Classics. Entrecoupé par quelques pages instrumentales de Domenico Scarlatti, Durante et Vivaldi, on y entendra des cantates d’Alessandro Scarlatti (Ombre tacite e sole) et Vivaldi (Cessate, mai cessate !), mais aussi et surtout celles de Porpora et Galuppi qui partagent, à quelque 36 ans d’écart, le même texte de Métastase, La Gelosia (« La Jalousie »). Passionnante opposition de styles : plus tumultueux et ornementé chez Porpora, plus épuré chez Galuppi, mais parfaitement ajusté à la voix de Philippe Jaroussky dans les deux cas.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Philippe Jaroussky
du mercredi 17 décembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 20h. Tél. : 01 49 52 50 50.

