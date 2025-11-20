L’ensemble Écoute, oreilles ouvertes sur la création ici et ailleurs

Co-directeur artistique de l’ensemble avec la violoniste Rachel Koblyakov, le chef argentin Fernando Palomeque dirigera le 3 décembre la première française d’une importante pièce de théâtre musical de Beat Furrer.

C’est depuis un théâtre à Cordoba que Fernando Palomeque répond aux questions de La Terrasse. Après le report du vol qui devait emmener l’Ensemble Écoute à Buenos Aires pour la suite d’une grande tournée en Argentine, il s’est démené pour trouver un lieu où répéter le programme suivant avec ses musiciens, un ciné-concert autour de Buster Keaton sur des musiques originales de Martin Matalon. Cette vie en tournée et ses aléas, Fernando Palomeque les connaît bien. « C’est l’une des caractéristiques de l’Ensemble Écoute, précise celui qui l’a co-fondé en 2015 avec le compositeur Alex Nante. Les tournées représentent une grande part de notre activité. Nous avons donné l’an dernier dix concerts en Irlande et au Royaume-Uni, et nous serons l’an prochain au Canada, au Japon et en Corée du Sud, où nous sommes régulièrement invités. Chaque projet est accompagné d’un travail avec les artistes locaux. Pas seulement des compositeurs et des instrumentistes, mais aussi des plasticiens ou des vidéastes ». Cette dimension internationale correspond à l’ADN de l’ensemble, dont les musiciens viennent de toutes parts. Elle transparaît également dans ses nombreuses initiatives. Ainsi, dès 2016, a-t-il lancé un concours qui a distingué de jeunes compositeurs nés au Mexique, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre et en Israël. La septième édition, en 2024, a réuni plus de cent cinquante candidats issus des cinq continents. Et cette année, l’ensemble a lancé à Görlitz/Zgorzelec Live Act, une académie franco-germano-polonaise ouverte aux jeunes musiciens résidant dans ces trois pays. Trente-cinq étudiants de quinze nationalités s’y sont formés à l’interprétation de la musique contemporaine.

Provoquer des rencontres de tous horizons

À Paris, la saison se déploie sur divers lieux, avec toujours l’idée de provoquer des rencontres. Très présent à la Cité internationale universitaire, l’ensemble y a donné le programme « Kagel 18.IX.2008 » avant la tournée en Argentine. Les pièces pour voix et ensemble de sept jeunes compositeurs et compositrices s’y mêlent à l’un des chefs-d’œuvre de Mauricio Kagel (1931-2008), le cycle de mélodies …den 24.XII.1931 tirées par le compositeur d’articles de presse du jour de sa naissance, le tout augmenté de vidéo en direct. À La Marbrerie de Montreuil, où il a également pris ses quartiers, l’ensemble se sent libre d’inventer, comme avec le Maranta Project, qui associe création musicale, danse contemporaine et pensée écologique. Pour fêter ses dix ans, l’ensemble a choisi de célébrer un autre anniversaire, les soixante-dix ans du Suisse Beat Furrer, l’un des grands créateurs et pédagogues de notre temps. Un concert-conférence autour de pièces de musique de chambre et pour ensemble au Goethe Institut (25 novembre), des master-classes avec des étudiants en composition au CNSM (26 et 27 novembre), et la création française, à la Salle Cortot, de Begehren, théâtre musical pour deux solistes, ensemble vocal et seize musiciens qui parcourt le mythe d’Orphée à travers les visions d’Ovide, Virgile, Hermann Broch, Cesare Pavese et Günter Eich (3 décembre). « Il y a trois ou quatre ans, de tels projets n’étaient pas envisageables, souligne Fernando Palomeque. Le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts nous a donné une stabilité, une visibilité quant aux financements et finalement la capacité d’organiser une saison, tout en nous ouvrant d’autres portes à l’international, conjointement avec l’Institut français. Aujourd’hui, l’activité de l’Ensemble Écoute n’est pas moindre que celles de formations beaucoup plus anciennes ». Il a aussi gagné sa place sur la scène contemporaine par une vision artistique audacieuse, tournée autant vers les classiques d’aujourd’hui que vers les compositeurs et compositrices de demain.

Jean-Guillaume Lebrun