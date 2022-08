Père et Fils, d’Ivan Tourguéniev, mise en scène de Pedro Penim

Spectacle étonnant et détonnant qui mêle rapports entre générations et questions sur la sexualité contemporaine, Père et Fils devrait agiter cette rentrée théâtrale.

Pedro Penim est de retour au Théâtre de la Ville dans le cadre du Festival d’Automne et de la saison France-Portugal. Le metteur en scène du Teatro Praga, également directeur du Théâtre National de Lisbonne, a construit un spectacle à partir du roman Père et Fils d’Ivan Tourgueniev et autour d’essais sur le rôle de la cellule familiale dans notre système capitaliste. Il propose un mélange détonnant porté par une dizaine d’interprètes où se mêlent questions sur la gestation pour autrui, sur l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que des réflexions sur la question sexuelle dans notre société. Le tout sur fond de conflits générationnels. Un théâtre en pleine résonance de forme et de fond avec notre temps.

Eric Demey