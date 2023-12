Fruit d’une commande du comédien et metteur en scène Olivier Martin-Salvan à l’auteur Valérian Guillaume, Péplum médiéval ouvre sur les tableaux bariolés d’un conte aux accents à la fois moyenâgeux et contemporains. Un projet fragile servi par une distribution de quinze interprètes à laquelle prennent part sept actrices et acteurs en situation de handicap.

Ils et elles appartiennent à la troupe Catalyse, un groupe de comédiennes et comédiens professionnels en situation de handicap intégré au Centre national pour la création adaptée, à Morlaix. C’est pour jouer à leurs côtés et convoquer, grâce à eux, la possibilité de surgissements théâtraux d’un autre ordre, d’une autre intensité, qu’Olivier Martin-Salvan a demandé à Valérian Guillaume d’écrire une pièce puisant dans l’imaginaire du Moyen Âge. Accédant à sa demande, le jeune dramaturge a conçu Péplum médiéval, une fable à la langue non réaliste, formée de mots anciens et de néologismes archaïsants, qui déploie l’histoire d’un enfant enfermé dans un long sommeil duquel il ne parvient pas à s’extraire. Sa vie est devenue une suite de rêves, une parenthèse désenchantée au sein de laquelle des personnages parés de mille teintes donnent corps à toutes sortes d’excentricités et d’aventures. Un château fort stylisé voit ces figures s’agiter à l’occasion de tableaux saugrenus au sein desquels peine à apparaître le mélange de comique, de tragique et de spirituel que promet Olivier Martin-Salvan dans sa note d’intention.

L’univers esthétique de Clédat & Petitpierre

L’univers stylisé de Clédat & Petitpierre (les plasticiens signent la scénographie et les costumes du spectacle) aurait pu donner lieu à une rêverie théâtrale à l’identité singulière, entre repères médiévaux et fantaisie contemporaine. Mais le 7 décembre dernier, à la Maison de la Culture d’Amiens, des imprévus techniques ont enrayé le bon déroulement de la représentation à laquelle nous assistions. L’édifice imaginé par l’auteur et le metteur en scène était privé, ce soir-là, de souffle et d’émotion. C’est la loi du théâtre lorsqu’il ne naît pas. On peut se dire qu’un projet plus solide aurait sans doute résisté à de tels aléas. Car l’architecture de la mise en scène souffre de déséquilibres. Car le texte de Valérian Guillaume se révèle davantage formaliste que poétique. Ses effets tombent le plus souvent à plat. Évoluant au sein d’une matière aussi incertaine, les interprètes de ce Péplum médiéval semblaient, à Amiens, naviguer à vue. Ils étaient prisonniers, comme nous, d’un spectacle qui s’activait mais ne s’élevait pas.

Manuel Piolat Soleymat