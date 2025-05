Dans son livre Interruption. L’Avortement par celles qui l’ont vécu, Sandra Vizzavona tisse son propre témoignage à de nombreux autres récits. Elle participe à l’adaptation théâtrale qu’en font la metteure en scène Hannah Levin Seiderman et la comédienne Pascale Arbillot.

Le 8 mars 2024, la France devenait le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Acquise quarante-neuf ans après la loi Veil qui dépénalisait l’avortement, cette victoire pour le droit des femmes ne met pas fin pour autant au silence qui entoure encore cette pratique. Publié chez Stock en 2021, l’essai Interruption. L’Avortement par celles qui l’ont vécu écrit par Sandra Vizzavona est donc toujours pleinement d’actualité. À l’heure où des gouvernements limitent ou criminalisent l’accès à l’IVG, ce livre rappelle aussi la fragilité de l’avancée française. D’où le désir de la comédienne Pascale Arbillot d’en porter les mots au théâtre.

Par-delà le tabou

Accompagnée par Sandra Vizzavona elle-même et par la metteure en scène Hannah Levin Seiderman, Pascale Arbillot adapte le texte pour la scène. Elle incarne elle-même le rôle de l’autrice, qui raconte ses deux avortements et en décrit les conséquences sur sa vie, tandis que deux autres actrices – Kenza Lagnaoui et Sanda Codreanu – se partagent certaines des très nombreuses paroles recueillies par Sandra Vizzavona. Les douleurs, les doutes ou encore la détermination des femmes que nous donne à entendre le spectacle Interruption se voient approfondies par l’utilisation de nombreuses images d’archive. Les actrices des luttes d’hier donnent de la force à celles d’aujourd’hui.

Anaïs Heluin