A la façon d’une enquête sociologique, Nu donne à entendre les témoignages de modèles posant nu. Un spectacle du metteur en scène David Gauchard.

Quel a été le processus d’écriture de Nu ?

David Gauchard : Nous avons mené des entretiens à la manière d’une enquête sociologique. Le plus simplement du monde, en allant directement à la source : dans des ateliers amateurs, des écoles de design, aux beaux-arts. Certains modèles ont entendu parler du projet et sont venus directement à nous. Nous avons pris le soin de choisir une mosaïque de gens d’expériences et d’âges divers.

« On ne peut pas parler du nu artistique sans évoquer la vulnérabilité des personnes qui exercent ce métier. »

Quels rôles jouent, sur le plateau, Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours ?

D.G. : Chaque entretien a été enregistré, coupé et monté. Sur scène, Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours redonnent vie aux propos récoltés, qui éclairent un métier méconnu, source de fantasmes et d’idées préconçues. Par un système simple de casques audio, les acteurs rejouent en direct des extraits de ces interviews, sans les avoir appris au préalable. Ils esquissent, en temps réel, le corps et la voix des modèles, rendent la beauté des contours, la complexité et la fragilité de ces êtres. Ceci, en investissant de manière extrêmement subtile l’art de l’acteur, l’art de l’intime, c’est-à-dire l’art de dire l’humain.

Quels sont, pour vous, les principaux enjeux de cette création ?

D.G. : Ce spectacle cherche à explorer et à incarner le nu artistique dans ses dimensions sociales et politiques. Les modèles interviewés ont très souvent évoqué la précarité qu’induisent leurs contrats de travail, la non-reconnaissance de leur métier, la faiblesse de leur salaire… Car on ne peut pas parler du nu artistique sans évoquer la vulnérabilité des personnes qui exercent ce métier. Le fait de pratiquer une activité dénudée ramène aux combats actuels liés à la représentation des corps féminins, masculins, des corps âgés… Nous avons voulu interroger ces questions avec elles : sans tricher, tranquillement, avec beaucoup d’humour.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat