Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné interprètent avec une puissance et un souffle extraordinaires les aventures d’Edmond Dantès. À ne pas rater !

Le talent insolent et hardi de la compagnie La Volige est toujours promesse de très grand plaisir spectaculaire. Avec Monte-Cristo, Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné signent une œuvre dont on peine à dire ce qui l’emporte en qualité de la musique, la dramaturgie, la scénographie, l’interprétation ou l’acuité de l’actualisation politique. Tout est parfait ! En choisissant d’adapter les aventures d’Edmond Dantès, le marin dont on a volé la jeunesse et l’amour, sali l’honneur, ruiné la vie, assombri le regard, et qu’on a condamné à ne plus goûter que le plaisir amer de la vengeance, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux s’attaquent à un monument. En transposant ce feuilleton palpitant en une saga musicale haletante et envoûtante, ils réussissent le tour de force de produire un avatar brillantissime de l’œuvre originale, devant lequel on éprouve exactement les mêmes sensations qu’à la lecture du roman : crainte, espoir, pitié, émotion et totale volupté de voir les méchants déchus, punis, humiliés, poussés au suicide, empoisonnés. C’est bien fait pour eux ! On est tellement content d’assister à la ruine de Danglars, à l’agonie de Caderousse, à la folie de Villefort et à la dégradation publique de Morcerf ! Et l’on est tellement consolé de voir les gentils l’emporter sur les méchants…

Démons et merveilles !

Le texte de Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Héloïse Desrivières élague le roman d’Alexandre Dumas tout en en conservant le ton, l’intrigue, le rythme, les personnages principaux et la structure globale. Les images en insert créent un univers qui fait couler les larmes et tonner des rires joyeux. Nicolas Bonneau, le conteur, se réapproprie la langue du feuilletoniste, la réinvente, l’oralise et la fait sienne, pendant que Fanny Chériaux alterne entre interprétation musicale et théâtrale avec une aisance, une émotion et une vitalité confondantes. La musique, composée par Fanny Chériaux et Mathias Castagné, qui accompagne ses deux complices avec un talent fou, dialogue avec la partition textuelle pour raconter les malheurs d’Edmond et la terrible revanche de Monte-Cristo. Impossible de dévoiler toutes les trouvailles de ce spectacle crépitant sans gâcher la joie de sa découverte. Quelle chance ont les festivaliers qui ne l’ont pas encore vu ! Ils ont, en réserve, le bonheur à venir d’un matin merveilleux ! Un spectacle à ne surtout pas rater !

Catherine Robert