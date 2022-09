MC Solaar New Big Band Project

Le pionnier du rap français revient au-devant de la scène accompagné par un grand orchestre de jazz.

Alors que ses trois uniques albums longtemps indisponibles ont enfin été remis en circulation, permettant de rappeler l’importance et la qualité de ses rimes, MC Solaar profite de l’occasion pour monter sur scène pour la première fois accompagné d’un véritable big band. On n’en sera pas étonné venant d’un artiste qui rappelait ¬— dans le si joliment titré « Qui sème le vent récolte le tempo », son premier disque — que « si le rap excelle, le jazz en est l’étincelle ». Lui qu’on a vu prendre part au premier volume des Jazzmatazz de Guru, trait d’union phonographique entre deux générations de la musique noire, et partager la scène avec le regretté trompettiste Roy Hargrove, a toujours montré une inclination pour le jazz, comme l’illustrait déjà à l’époque la couleur des samples tressés par Boombass et Zdar en arrière-plan de ses vers.

Renaissance d’un rappeur

Répondant à l’appel du pianiste Issam Krimi, artisan de la série des concerts « Hip Hop Symphonique » présentés à Radio France, Solaar remet donc le couvert autour de ses anciennes chansons désormais parées d’un service grand maitre cuivré, auquel s’ajoutent coups de chœurs et volutes de cordes façon blaxploitation. Une « renaissance » selon ses propres termes, qui a été présentée dans quelques festivals durant l’été passé. Le spectacle débarque pour deux soirs à la Philharmonie, témoignant, après une exposition bien sentie, que le hip-hop est désormais dans ses murs même dans un pareil temple de la culture classique.

Vincent Bessières