L’organiste Mami Sakato dans un programme de Bach à nos jours

L’organiste Mami Sakato interprète un beau programme, de Bach à nos jours.

S’appuyant sur le bel instrument du facteur Gerhard Grenzing, Radio France conçoit dans son Auditorium une belle saison d’orgue qui s’étoffe saison après saison. La venue de Mami Sakato est l’occasion de remonter la généalogie de la musique française pour orgue. Avant de suivre en Europe l’enseignement de Daniel Roth et d’Olivier Latry, la musicienne japonaise a eu comme professeure, à Tokyo, Henriette Puig-Roget (dont elle jouera deux Prières et Montanyas del Rosello), elle-même élève de Charles Tournemire et Marcel Dupré. Mami Sakato interprétera, du premier, le Choral-improvisation sur le « Victimæ paschali laudes », et du second, Cortège et Litanie ainsi qu’une transcription de Bach. Un extrait de L’Ascension de Messiaen, une page de son maître Daniel Roth et une création d’Ichiro Nodaïra (né en 1953), important compositeur et passeur de créations entre l’Europe et le Japon, complètent ce récital.

Jean-Guillaume Lebrun